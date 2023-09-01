Несуществующие кирпичи на 4 млн тенге продала аферистка в Актобе

Житель Актобе потерял четыре миллиона тенге при покупке стройматериалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть городского отдела полиции обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже кирпича по выгодной цене.

После телефонного разговора с продавцом, покупатель приехал по указанному адресу, обсудив все детали сделки, мужчина оплатил покупку наличными, отдал четыре миллиона тенге. Девушка-продавец обещала доставить товар в ближайшее время, однако после оплаты перестала отвечать на звонки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 40-летнюю местную жительницу. Задержанная дала признательные показания.

По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.



