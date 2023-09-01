Несуществующие кирпичи на 4 млн тенге продала аферистка в Актобе
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Житель Актобе потерял четыре миллиона тенге при покупке стройматериалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В дежурную часть городского отдела полиции обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что нашел в Интернете объявление о продаже кирпича по выгодной цене.
После телефонного разговора с продавцом, покупатель приехал по указанному адресу, обсудив все детали сделки, мужчина оплатил покупку наличными, отдал четыре миллиона тенге. Девушка-продавец обещала доставить товар в ближайшее время, однако после оплаты перестала отвечать на звонки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 40-летнюю местную жительницу. Задержанная дала признательные показания.
По факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК - “Мошенничество”.
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