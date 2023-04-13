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Masa media Сегодня, 13:08
236
Сегодня, 13:08
236
Фото: Masa media

Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия

В Карагандинской области несколько сёл переименуют и дадут им казахские названия, передаёт BaigeNews.kz.  Соответствующий проект постановления опубликован на сайте "Открытых НПА"

На основании заключения областной ономастической комиссии и с учетом мнения жителей этих сёл местные акимат и маслихат решил переименовать:

Село Новостройка Уштобинского сельского округа – в село Атамекен.

Звездный сельский округ – в сельский округ Жұлдыз.

Тельманский сельский округ – в сельский округ Нияз.

Село Звездное Звездного сельского округа – в село Жұлдыз.

Село Комсомольское Николаевского сельского округа – в село Қайыңды.

Село Сенакосное Каратомарского сельского округа ауылын – в село Қаратомар.

Село Тельманское Тельманского сельского округа – в село Қаракөл.

Село Чапаево Садового сельского округа – в село Жаңатоған.

Документ находится на обсуждении до 27 апреля на портале "Открытые НПА".

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Сегодня, 13:08
236
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