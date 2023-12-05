Несколько месяцев не платили зарплату 33 сотрудникам госпредприятия в ЗКО

Прокуроры установили, что 33 сотрудникам ГКП на ПХВ "Государственное коммунальное предприятие Каратобинского района" несколько месяцев не платили зарплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Сообщается, что за несколько месяцев предприятие задолжало своим сотрудникам в общей сумме около четырёх миллионов тенге. Произошло это из-за несвоевременной сдачи отчётности для получения субсидий от государства.

Задолженность была полностью погашена после вмешательства прокуроров.

Кроме того, надзорный орган добился привлечения к административной ответственности директора предприятия.

Также по предложению и координации прокуратуры с целью повышения дохода были внесены изменения в устав предприятия и расширена сфера оказания услуг.