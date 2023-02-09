Несколько дорог закрыты на выезде из Алматы

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Из-за дождя и понижения температуры воздуха перекрыли несколько участков дорог на выезде из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

"С 20:00 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения "Алматы - Конаев" (с 25 километра - село Отеген батыр до 67 километра - Конаев)", - сообщили в ведомстве.

Из-за тумана и ограничения видимости с 20:30 закрыто движение для всех видов транспорта на участке трассы "Алматы - Шелек - Хоргос", также от села Отеген батырп до села Байсеит.

В ДЧС Алматинской области просят граждан воздержаться от поездок в данных направлениях.