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Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента Сегодня, 22:07
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Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента

Несколько рейсов задержаны в аэропорту Шымкента из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в компании Air Astana из-за сильного попутного ветра из мегаполиса не могут вылететь рейсы:

  • KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы;
  • KC321/322 Астана-Шымкент-Астана;
  • KC971/KC972 Алматы-Шымкент-Алматы;
  • KC7227/228 Атырау-Шымкент-Атырау;
  • KC7325/7326 Астана-Шымкент-Астана.

"Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, начиная с 22:00 до 23:30", - сообщили в авиакомпании.

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#авиарейсы #Air Astana #Шымкент
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:07
566
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