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Сегодня, 22:07
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Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента
Несколько рейсов задержаны в аэропорту Шымкента из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в компании Air Astana из-за сильного попутного ветра из мегаполиса не могут вылететь рейсы:
- KC969/970 Алматы-Шымкент-Алматы;
- KC321/322 Астана-Шымкент-Астана;
- KC971/KC972 Алматы-Шымкент-Алматы;
- KC7227/228 Атырау-Шымкент-Атырау;
- KC7325/7326 Астана-Шымкент-Астана.
"Данные рейсы постепенно планируются к вылету сегодня, начиная с 22:00 до 23:30", - сообщили в авиакомпании.
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