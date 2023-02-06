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Нераспакованный первый iPhone выставили на аукцион за 50 тысяч долларов
На аукционной площадке LCG Auctions выставили нераспакованный iPhone 2007 года, за который планируют выручить более 50 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru.
Известно, что владелица первого iPhone Карен Грин получила его в качестве подарка в 2007 году, однако так и не воспользовалась им, так как смартфон работал лишь с оператором AT&T, в то время как Грин была клиентом другой сети.
В 2019 году девушка оценила свой смартфон в 5000 долларов, но решила придержать его, пока цена на него не станет ещё выше. Теперь Грин надеется выручить с продажи iPhone минимум 50 тысяч долларов, чтобы вложить их в собственный бизнес.
iPhone первого поколения, известный также как iPhone 2G, был представлен 9 января 2007 года и поступил в продажу в США 29 июня того же года.
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