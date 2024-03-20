"Неправильно комментировать" – Саденов о задержании своего предшественника

Министр внутренних дел Ержан Саденов в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело в отношении экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Давайте так сделаем. МВД не расследует, поэтому комментировать не могу, по какому делу, по какой статье. Здесь компетентные органы возбудили расследование. Вопрос ко мне", - сказал Саденов.

Позже глава МВД добавил:

"Я не могу это подтвердить. МВД не расследует. Это не к МВД. Неправильно комментировать", - сказал министр.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в отношении бывшего главы МВД Ерлана Тургумбаева завели уголовное дело в связи с январскими событиями.

Редакция BaigeNews.kz публиковала материал о роли экс-главы МВД в событиях, связанных с Алматинской трагедией.