Январские события: какова ответственность экс-главы МВД Ерлана Тургумбаева?

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Казахстанцы продолжают проводить анализ январских событий, которые потрясли страну год назад. Один из вопросов, который остался без ответа - куда делся Ерлан Тургумбаев, который был тогда министром внутренних дел. BaigeNews.kz попытается понять роль экс-главы МВД в событиях, связанных с Алматинской трагедией.

Где был Ерлан Тургумбаев?

На должность министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева назначили в феврале 2019 года. В этой позиции он проработал ровно три года и ушёл спустя месяц после январских событий. Все казахстанцы помнят, как в начале января Алматы и часть городов Казахстана охватили погромы и грабежи. Ознаменовались события и тем, что часть руководителей Дерпартаментов полиции на местах оказались беспомощны в борьбе с погромщиками и вовсе оставили свои посты. Большой вопрос, где был тогда Ерлан Тургумбаев - главный руководитель всей полиции Казахстана.

Одно из последних публичных выступлений состоялось 9 января, где с его уст прозвучало, что на акимат Алматы напали 20 тысяч вооружённых людей. Спорная фраза про "20 тысяч террористов", которая не раз подвергалась критике общественности, в итоге не нашла своего подтверждения. Генеральный прокурор Берик Асылов, отчитываясь в годовщину январских событий в Мажилисе в итоге сообщил, откуда взялась эта фраза, и были ли они на самом деле.

Руководящий состав закрыл глаза на пытки

Во время расследования январских событий неоднократно сообщалось о фактах пыток со стороны полицейских. Один из наиболее известных случаев - это пытки заключённого утюгом. Адвокат Абзал Куспан, выступая на пленарном заседании Мажилиса, подчеркнул, что в некоторых регионах против поручения главы государства о справедливом расследовании дел, строгом соблюдении конституционных прав граждан, произошли неправомерные действия.

"В одной из южных областей факты пыток, избиений, прижиганий спины утюгом, втыкания иголок под ногти гражданина, обвиняемого по статье 272 УК РК, то есть участие в массовых беспорядках были проверены комиссией. После выяснения обстоятельств перед руководством областных правоохранительных органов было предъявлено требование освобождения его из-под стражи. Но они не согласились с нашими предложениями. Утверждали, что гражданин, подвергшийся пыткам, совершил тяжкое преступление, и препятствовали его освобождению и получению надлежащего лечения. В соответствии с действующим законодательством, вне зависимости от того, в каком преступлении обвиняется лицо, в отношении него строго запрещено применение силы".

Адвокат также сообщил, что факт длительной пытки имел место со стороны сотрудников правоохранительных органов. В свою очередь, руководящий состав закрывал на это глаза.

"Мы были вынуждены сообщить в администрацию президента", - подчеркнул Куспан.

В результате руководство областных правоохранительных органов было освобождено от должностей, а в отношении сотрудников нескольких силовых структур возбуждены уголовные дела по фактам пыток.

Сейчас эти дела находятся на рассмотрении в суде. Гражданин, который подвергся пыткам, амнистирован, находится на свободе.

В июне специальные прокуроры заявляли о расследовании восьми наиболее резонансных случаев, по которым подозреваемыми признаны 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов. В частности, по делу о пытках с использованием раскалённого парового утюга в Алматинской области потерпевшими признаны 25 человек. Все заявители описывали схожий способ применения пыток.

Один из случаев, связанный с пытками, и вовсе перерос в международный скандал. Спустя несколько дней после январских событий в СМИ попала видеозапись якобы с одним из погромщиков. Тот признавался на видео, что является гражданином Кыргызстана, и за 90 тысяч тенге согласился участвовать в протестах. На кадрах человек выглядел побитым. Однако после того, как видео распространилось, выяснилось, что герой ролика - известный кыргызский музыкант Викрам Рузахунов. В соседнем государстве люди вышли на митинг в поддержку музыканта, в итоге правительство Кыргызстана вмешалось в ситуацию и вызволило своего гражданина.

Викрам Рузахунов будучи уже на Родине признался, что подвергался пыткам и вынужден был сделать лжепризнание.

От МВД РК и тогдашнего министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева внятных объяснений этой ситуации так и не последовало.

Собственно факты зверских пыток и стали одной из причин, почему ряд казахстанцев подписали петицию за увольнение Ерлана Тургумбаева.

Его сняли с поста министра в феврале 2022 года. Причём изначально в ведомстве опровергали слухи о возможной его отставке, которая всё же состоялась. Однако Ерлан Тургумбаев получил новое назначение - в качестве советника президента. Но позже, в августе, он лишился и этой должности. А в конце лета стало известно о том, что его допросили по делу о январских событиях в качестве свидетеля.

Как сложится дальнейшая судьба бывшего руководителя МВД, покажет время.