Непонятная агрессия: почему казахстанцы нападают на работников "скорой"

Жестокое избиение водителя скорой помощи, которое попало на видео на днях в Караганде, вызвало большой общественный резонанс. К сожалению, это не единичный случай в Казахстане. В последние годы случаи нападения на сотрудников скорой помощи всё чаще становятся поводами для новостных заметок. При этом самое пугающее, что количество этих случаев из года в год растёт в геометрической прогрессии. То есть, это превращается в тенденцию. Редакция BaigeNews.kz подготовила обзор эпизодов нападения на медицинских работников скорой помощи, совершённых в различных городах Казахстана в 2023 и 2024 годы.

Акмолинская область, январь 2024 года

Обратившийся за помощью нетрезвый пациент напал на фельдшера в медпункте, куда медработник пришла по вызову в три часа ночи, после чего женщина оказалась в больнице.

Мужчина бросился на неё с кулаками, ударил по голове, пнул по ноге. Она, не обращая внимания на побои, оказала пациенту медпомощь. Было заведено дело. 5 января прошёл суд, который признал мужчину виновным и дал ему трое суток ареста.

Алматы, ноябрь 2023 года

Сотрудники скорой помощи возвращались с очередного вызова, к ним обратился мужчина, который попросил оказать помощь женщине.

При её осмотре мужчина нанёс удары врачу и фельдшеру и причинил вред их здоровью. После инцидента медикам пришлось пройти амбулаторное лечение.

Кокшетау, октябрь 2023 года

Скорую вызвали к четырёхлетнему ребёнку с жалобой на высокую температуру. Из-за большого наплыва вызовов произошла задержка выезда. На вызов бригада приехала с опозданием. Всё это время родители перезванивали, ругались. Встретили фельдшера в квартире двое мужчин, которые стали проявлять агрессию, а потом и вовсе напали на него, сломали ему палец, били по лицу и голове. Также они пытались затащить его в квартиру, но он вырвался. Полицию вызвал водитель скорой помощи. Пострадавший был доставлен в травмпункт областной больницы с диагнозом закрытый перелом пальца и ушибы. Вся его одежда была разодрана. От осмотра ребёнка отец отказался уже на улице возле подъезда.

Управлением полиции было начато досудебное расследование. В ходе расследования проведены все необходимые следственные мероприятия и судебно-медицинская экспертиза по полученным телесным повреждениям. В результате досудебное расследование прекращено.

Шымкент, апрель 2023 года

В городе Ленгер автомобиль "скорой" спешил на очередной вызов. На мосту ему преградил дорогу автомобиль Volkswagen Passat. В результате между водителями произошёл конфликт, водитель Volkswagen Passat избил водителя машины скорой медицинской помощи.

Водителя Volkswagen Passat доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило у него лёгкую степень опьянения.

По факту хулиганских действий и нанесения телесных повреждений было начато досудебное расследование по статье "Хулиганство".

В ходе следствия водитель "скорой" подал встречное заявление о том, что каких-либо претензий не имеет. 25 июня в связи с применением сторон уголовное дело прекращено.

Алматы, февраль 2023 года

Во время оказания медицинской помощи на фельдшерскую бригаду скорой помощи напал один из родственников. Он нанёс двум фельдшерам телесные повреждения лёгкой степени. На место ЧП были вызваны сотрудники полиции, которые зафиксировали у дебошира степень опьянения. Фельдшера были направлены в травмпункт БСМП, где им диагностировали ушибы мягких тканей теменно-затылочной и теменно-височной областей. Они были направлены на амбулаторное лечение.

В обществе идёт всплеск агрессии к медработникам

Причину такого нечеловеческого отношения к людям в белых халатах прокомментировал заместитель председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины по медицинской части Ержан Адильбеков.

"Начиная с 2019 года, идёт планомерное увеличение таких случаев. Если в 2019 году было 13 случаев, в 2020 – 17, в 2022 – 19, то уже в 2023 – 55 случаев. Возможно, это как-то связано с пандемией. Во время пандемии было другое отношение к врачам. Тогда все эту скорую ждали. В 2023 году, когда с пандемией всё разрешилось, идёт резкое увеличение случаев нападения. То есть в гражданском обществе идёт всплеск агрессии к медицинским работникам", - заметил Адильбеков.

При этом представитель центра экстренной медицины считает, что здесь нет вины медработников, в целом в казахстанском обществе сложилась тенденция на агрессию и жестокость.

"Медицина, педагогика – зеркало нашего общества. В нашем обществе идёт непонятная агрессия ко всем. Я не могу сказать, что только к врачам. Вы посмотрите, как водители друг к другу относятся на дороге, нет никакой солидарности. Почитайте общедомовые чаты: если ребёнок заигрался, оставил пакет с мусором, там готовы его растерзать. Эта жестокость выплёскивается на те структуры, которые тесно коммуницируют с обществом. Скорая помощь – наш фронт. Они 24 часа без права на сон работают. Этого водителя в Караганде вообще не за что избили", - комментирует Ержан Адильбеков.

По его словам, в большинстве случаев виновные в избиении врачей остаются безнаказанными.

"К сожалению, из 55 случаев нападения на медицинских работников скорой помощи в 2023 году в более 80% происходит примирение сторон. Всего лишь в 11 случаях было привлечение к ответственности, в 9 – к административной. Часто заканчивается примирением. У врача или водителя скорой помощи не такая большая зарплата. Зачастую та сторона предлагает определённую сумму. Бывает, что на жалость давят. Наша служба гуманная, не хочет конфликтов. Поэтому в большинстве случаи заканчиваются медиацией", - рассказывает Адильбеков.

Вместе с тем, он отметил, что сегодня сотрудники скорой помощи практически не защищены.

"Служба медицинской помощи сейчас оснащается мобильными камерами для аудио-, видеофиксации. У каждого сотрудника эти камеры должны быть. Но сейчас 2,8% оснащены аудиофиксаторами, около 5% видеофиксаторами. У нас ежедневно около 2,5 тысяч бригад курсируют по республике, из которых только около 7% оснащены аудио-, видеофиксацией. Сотрудники не приравнены к сотрудникам оперативных служб. Конечно, сейчас сразу трудно что-то поменять, но хотя бы нужно минимальные меры принять. Например, надо законодательно разрешить, чтобы у бригады были электрошокеры, как у охранников. Самое главное – надо в обществе поднимать статус медработников. Мы сейчас видим, что статус всё ниже и ниже", - подчеркнул зампредседателя правления НКЦЭМ.

Также Адильбеков считает необходимым ужесточить наказание за оскорбление и нападение на медицинских работников.

"От этого страдает жизнь человека, к которому эта скорая помощь приехала. Разберём этот горячий случай. Он нанёс ему три удара, водитель дальше уже не смог ехать, пришлось вызывать следующую бригаду, чтобы она отвезла этого ребёнка. А время-то идёт. А если бы это был смертельный случай: инфаркт, инсульт? Мы могли бы его потерять на месте. В любом случае надо ужесточить наказание. Если каким-то образом какими-то действиями нарушается нормальное функционирование скорой помощи, то это должно наказываться жестоко, начиная с того, что дорогу карете скорой помощи не дали вплоть до избиения сотрудников", - отметил он.

Ержан Адильбеков назвал наиболее частые жалобы населения на скорую помощь.