Непогода в ЗКО оставила без света 700 абонентов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ЗКО из-за ветра и снегопада без электроснабжения остались около 700 абонентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В Уральске аварийные отключения произведены в нескольких районах. Работы по восстановлению подачи электричества ведутся в круглосуточном режиме.
"На данный момент у нас 11 населённых пунктов остаются без электричества. Общее количество потребителей – 665 человек. Задействована 21 единица спецтехники и 84 человека ремонтного персонала. Работы ведутся. Как вы знаете, износ сетей по области составляет 82%. По снижению изношенности выполняется комплексный план развития, где предусмотрена замена двух тысяч километров электрических линий", - сказал заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев.
Из-за непогоды закрыты и трассы вокруг областного центра.
Сообщалось, что из-за непогоды в Уральске со вчерашнего дня отменяются и задерживаются авиарейсы.
Самое читаемое
- "Захлебывались и замерзали": судьбой казахстанских тазы обеспокоены ученые и зоозащитники
- Сократить прогулки в субботу рекомендуют жителям Алматы
- 22 тысячи человек подписали петицию об отмене утильсбора
- Аким Жетысу озвучил свою заработную плату
- В области Жетысу заработал простаивавший три года сахарный завод