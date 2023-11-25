Непогода в ЗКО оставила без света 700 абонентов

В ЗКО из-за ветра и снегопада без электроснабжения остались около 700 абонентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Уральске аварийные отключения произведены в нескольких районах. Работы по восстановлению подачи электричества ведутся в круглосуточном режиме.

"На данный момент у нас 11 населённых пунктов остаются без электричества. Общее количество потребителей – 665 человек. Задействована 21 единица спецтехники и 84 человека ремонтного персонала. Работы ведутся. Как вы знаете, износ сетей по области составляет 82%. По снижению изношенности выполняется комплексный план развития, где предусмотрена замена двух тысяч километров электрических линий", - сказал заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Миржан Нуртазиев.

Из-за непогоды закрыты и трассы вокруг областного центра.

Сообщалось, что из-за непогоды в Уральске со вчерашнего дня отменяются и задерживаются авиарейсы.