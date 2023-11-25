Нелётная погода: самолёт рейса Астана-Уральск приземлился в Атырау

В авиакомпании FlyArystan сообщили, что из-за непогоды в Уральске продолжают отменять и задерживать авиарейсы, передаёт BaigeNews.kz

"Вчера был отменён ряд рейсов авиакомпании из Уральска и обратно из-за низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе и сильного ветра в аэропорту Уральска. Сегодня сохраняется нелётная погода в аэропорту Уральска (туман и видимость ниже допустимого минимума). В связи с этим рейс КС7365 Астана — Уральск 25 нобря приземлился в Атырау. Вылет из Атырау запланирован 25 ноября в 19:00 местного времени", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Также отмечается, что в связи с погодными условиями в Уральск задерживаются следующие рейсы:

КС7167 Алматы-Уральск 25.11

КС7168 Уральск-Алматы 25.11

КС7366 Уральск-Астана 25.11

"Авиакомпания предпринимает все меры по предупреждению задержек и отмены рейсов, но некоторые случаи не поддаются контролю. Причина задержки рейса, в данном случае, произошла не по вине и вне контроля авиакомпании. Несмотря на отсутсвие вины авиакомпании, мы предлагаем следующую поддержку пассажирам: При задержке более двух часов пассажирам предлагаются прохладительные напитки (напитки были предоставлены). При задержке более четырех часов - горячее питание (питание в процессе приготовления).По вопросам предоставления напитков и питания просим пассажиров обращаться к представителям FlyArystan в аэропорту", — пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что при задержке вылета более 5 часов пассажиры могут осуществить одно бесплатное перебронирование на ближайший рейс при наличии мест.