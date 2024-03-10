Непогода и грязь на дороге стали причиной затора на трассе "Кызылорда-Жезказган"

"КазАвтоЖол" преупредил водителей об образовавшихся заторах на республиканской трассе в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с потеплением на участке дороги (216-252 км) наблюдается затрудненное движение автотранспортных средств. Сотрудники филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по области Улытау со своей стороны предоставляют всю необходимую помощь водителям. На данный момент отбуксированы 75 единиц техники, в которых находились около 300-350 человек, в том числе 22 ребёнка", — говорится в сообщении "КазАвтоЖола".

В этом году националный оператор планирует реконструкцию участка автодороги "Кызылорда-Жезказган" по области Улытау, протяженностью 208 км, с полным завершением строительных работ в 2026-27 годах.

"Во избежание создания заторов и возникновения чрезвычайных ситуаций на участке, просим водителей транспортных средств пользоваться альтернативными путями. Будьте аккуратными и ответственными на дорогах и соблюдайте предостережения дорожных служб", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее дорожные службы помогли вытащить из грязевой ловушки автобус с детьми и десятки легковых авто.