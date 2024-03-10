Автобус с детьми и десятки авто застряли в грязи на трассе в Улытау
Сегодня, 13:47
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Сегодня, 13:47Сегодня, 13:47
162Фото: m.bk55.ru
В области Улытау спасателям пришлось эвакуировать 75 единиц техники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"9 марта в 23:45 на линию 112 поступило сообщение о том что на трассе Жезказган-Кызылорда, в 180 км от Жезказгана, застряли в грязи примерно 20 легковых машин и автобус с взрослыми и детьми. На место выехали шесть человек и две единицы техники ДЧС области Улытау и Казавтожола", — рассказали в МЧС.
В 11:40 дорожники и спасатели отбуксировали 75 транспортных средств и эвакуировали около 300-350 человек, в том числе 15 детей.
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