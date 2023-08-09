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Необычную просьбу заключённого исполнили в Павлодаре

Сегодня, 02:15
АВТОР
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pavlodarnews.kz Сегодня, 02:15
Сегодня, 02:15
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Фото: pavlodarnews.kz

Необычную просьбу заключённого исполнили в Павлодаре, ему разрешили встретиться со своей собакой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Супруга осуждённого попросила сотрудников павлодарской колонии исполнить просьбу мужа, который отбывает наказание в учреждении №46 средней безопасности КУИС МВД РК. Мужчина очень хотел увидеть своего питомца. 

"С такой просьбой к нам обратились впервые. Конечно, согласовали с руководством воинской части. Осуждённый отбывает наказание за причинение вреда здоровью. Мы приняли решение, что такая встреча благоприятно повлияет на заключённого, и организовали им краткосрочное свидание", – говорит заместитель начальника учреждения Марат Галиев.

Со слов супруги заключённого, домашнюю любимицу зовут Дора, ей почти год.

"Когда мы её взяли, она была маленьким щенком. Но очень любит хозяина. Она подбегает к двери при каждом шорохе, ждёт его. Спасибо огромное, что дали им встретиться", – подблагодарила женщина.

Дора провела со своим хозяином ровно два часа. Все это время она сидела у него на руках и, по словам сотрудников колонии, совсем не хотела уходить.

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