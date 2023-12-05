Необычную черепаху обнаружили на берегу Каспия в Актау

Житель Актау снял на видео уникальную для Мангистауской области черепаху. Пресмыкающееся лежало на спине на берегу моря в районе посёлка Саин Шапагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Мужчина перевернул животное, и оно неожиданно поползло к воде. Зоологи прокомментировали необычную находку.

"Она лежала на спине. С вытянутыми конечностями, шеей. Внешне мало напоминала живую. Каково было моё удивление, когда я её перевернул, и она зашевелилась. Черепаха тут же втянула шею, лапки и хвост. Я повернул её к морю, отошёл на расстояние, и она медленно побрела в воду. Обычно они в такое время уже в спячке. Поискал информацию о них и нашёл статью, что они не типичны для здешних мест, и случаи встречи с ними единичны", - рассказал Магомед Кумыков.

Руководитель отдела "Экзотариум" КГКП Алматинского зоологического парка Александр Гурнев изучил видео, снятое очевидцем, и сделал своё заключение.