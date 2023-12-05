Необычную черепаху обнаружили на берегу Каспия в Актау
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Житель Актау снял на видео уникальную для Мангистауской области черепаху. Пресмыкающееся лежало на спине на берегу моря в районе посёлка Саин Шапагатов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Мужчина перевернул животное, и оно неожиданно поползло к воде. Зоологи прокомментировали необычную находку.
"Она лежала на спине. С вытянутыми конечностями, шеей. Внешне мало напоминала живую. Каково было моё удивление, когда я её перевернул, и она зашевелилась. Черепаха тут же втянула шею, лапки и хвост. Я повернул её к морю, отошёл на расстояние, и она медленно побрела в воду. Обычно они в такое время уже в спячке. Поискал информацию о них и нашёл статью, что они не типичны для здешних мест, и случаи встречи с ними единичны", - рассказал Магомед Кумыков.
Руководитель отдела "Экзотариум" КГКП Алматинского зоологического парка Александр Гурнев изучил видео, снятое очевидцем, и сделал своё заключение.
"Судя по видео - это европейская болотная черепаха. По официальным данным, в районе Саин Шапагатова она не встречается, но тем не менее эта черепаха широко распространена в более северных районах Каспийского моря, а именно в Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях. Причин, по которым она могла попасть в ваш район, масса. Могли завезти случайно с помощью судоходных средств, могли завести люди у в качестве домашнего питомца и затем выпустить, не справившись с содержанием. Также не исключён путь банального распространения и постепенного расширения ареала, так как уже много лет не проводился учёт. Если это единичная находка, то скорее всего путь её попадания был искусственным. Что касается ухода на зимовку, то в случае положительных температур от плюс 15 градусов и выше данный вид черепах сохраняет активность", - рассказал Александр Гурнев.
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