Необходимость повышения НДС в Казахстане объяснил глава нацэкономики

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге правительства пояснил необходимость повышения НДС в Казахстане до 16 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"Во-первых, сейчас наша конкуренция ниже, чем в России. Например, у них НДС 20 процентов. В Казахстане 12 процентов. Поэтому те, восемь процентных пунктов, остаются в их карманах. Лучшие полки российские продукты получают в наших магазинах", - сказал Куантыров.

Комментируя вопрос влияния НДС на инфляцию, министр отметил, что ее планируют снизить в два раза.

"Мы не сами его разрабатывали, более 700 предложений поступило, больше половины от НПП. Мы встречались с бизнесом и международными экспертами. Что касается инфляции, то в этом году у нас план снизить ее два раза, ориентировочно до 10 процентов.

По всему остальному, если будет повышение НДС, то это окажет эффект на инфляцию максимум на 0,8 процента. И то, начиная с 2025 года, в течение одного года. О чем мы говорили в рамках Налогового кодекса - это 2025 год, про 2023 год мы не говорили. На 2023 год у нас свои планы - снижать инфляцию. И дальше будем так же двигаться", - сказал министр.