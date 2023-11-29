Нелегалов из Узбекистана и Таджикистана выявили на рынке в Алматы

Нелегально находящихся в Казахстане граждан Узбекистана и Таджикистана выявили на одном из рынков в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Локальный рейд провели в рамках отработки “Правопорядок”.

"Сотрудниками местной полицейской, а также миграционной служб выявлены граждане Узбекистана и Таджикистана, которые осуществляли трудовую деятельность незаконно. У некоторых из них отсутствовали документы, удостоверяющие личности. Они водворены в приемник-распределитель ДП. Материалы производств по факту нарушений миграционного законодательства Казахстана для принятия решения будут направлены в суд", – сообщил начальник Управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

За восемь дней отработки “Правопорядок” полицейские выявили более 14 тысяч административных правонарушений, по “горячим следам” раскрыли 250 преступлений, а также 117 ранее совершенных преступлений. Задержаны 30 уголовных преступников, находившихся в розыске.



