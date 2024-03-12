Нелегальные табачные изделия на 94 млн тенге реализовал житель Уральска

Департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г.Уральск, который нелегально реализовал табачную продукцию иностранного производства в значительном размере без двухмерной цифровой марки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Установлено, что указанный гражданин в мае 2023 года приобрел табачную продукцию различных наименований производства Объединенных Арабских Эмиратов и Германии без двухмерной цифровой марки.

"Общее количество незаконных табачных изделий составило более 136 тыс. пачек на общую сумму более 94 млн тенге. При этом, он реализовал данную продукцию по различным торговым точкам города Уральск, нарушив требования Закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий", Налогового кодекса РК, которые запрещают оборот табачной продукции без двухмерной цифровой марки", - говорится в сообщении.

Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства "сигареты" обращены в доход государства.