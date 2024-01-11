Нелегальная добыча полезных ископаемых в Казахстане: обнаружено более 2,5 тысяч фактов

Космический мониторинг выявил 2503 случая незаконной добычи полезных ископаемых, в том числе 77 новых случаев в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП.

По информации ведомства, космический мониторинг рационального использования земельных ресурсов территории всех областей РК выявил 0,9 миллиона гектаров неиспользуемых пахотных угодий.

"По результатам космического мониторинга 2023 года общее количество незарегистрированных земельных участков на территории 22 городов – более 296 тыс. При мониторинге используются снимки высокого пространственного разрешения с отечественного космического аппарата KazEOSat-1, который позволяет проводить детальную съемку для выявления объектов и изменений в городской среде. Также используется спутник KazEOSat-2 среднего разрешения, предназначенный для мониторинга обширных территорий и фиксации состояния площадных объектов, таких как сельскохозяйственные угодья, природные ресурсы и т.д", - говорится в сообщении.

Космический мониторинг представляет собой систему обеспечения аналитической информацией для принятия решений для госорганов. Эти данные доступны через интернет с использованием специализированных геосервисов в готовом к использованию формате. Она включает в себя этапы обработки, анализа, интерпретации и предоставления доступа к окончательным результатам.