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  • Некоторые услуги для автомобилистов будут недоступны в спецЦОНах 7 и 8 июля
BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Некоторые услуги для автомобилистов будут недоступны в спецЦОНах 7 и 8 июля

Из-за проведения технических работ в информационных системах Комитета административной полиции министерства внутренних дел два дня будут действовать ограничения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации "Правительство для граждан".

7 и 8 июля казахстанцам будет недоступна государственная регистрации транспортных средств и выдача водительских удостоверений, также будет приостановлена работа дежурных СпецЦОНОв страны. При этом дежурные ЦОНы будут принимать клиентов в эти дни.

Напомним, что 6 и 9 июля являются выходными днями для ЦОНов и спецЦОНов страны.

В понедельник, 10 июля, спецЦОНы будут работать в штатном режиме.

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Сегодня, 10:10
422
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