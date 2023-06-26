Как будут работать ЦОНы в предстоящие праздники в Казахстане

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В госкорпорации "Правительство для граждан" сообщили, как будут работать центры обслуживания населения в дни празднования в Казахстане Курбан айта и юбилея столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с предстоящими праздниками ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28 июня и 6 июля. 7 и 8 июля до 13:00 будут принимать граждан только дежурные ЦОНы и спецЦОНы. Кроме того, 1 июля будет рабочим днём для обычных и специализированных центров обслуживания населения страны. В этот день ЦОНы будут принимать граждан до 18:00, спецЦОНы до 20:30", - уточнили в корпорации.

До завершения легализации иностранных авто спецЦОНы страны работают по будням с 9:00 до 19:00 (выдача документов – до 20:30), в субботу – с 9:00 до 18:00 (выдача документов до 19:30).