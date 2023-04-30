Нехваткой детских лекарств обеспокоены врачи в Европе

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Объединения педиатров из Германии, Франции, Австрии, Италии и Швейцарии написали открытые письма министрам здравоохранения своих стран. Они опасаются ухудшения ситуации с детскими медикаментами к осени, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Уже к осени 2023 года и без того напряженная ситуация на рынке детских лекарств в Германии может обостриться, из-за чего педиатры столкнутся с недостатком необходимых препаратов. Такое предупреждение содержится в открытом письме в адрес главы Минздрава Германии Карла Лаутербаха, направленном ему профессиональным объединением детских и юношеских врачей ФРГ. Его основные тезисы перечислил глава объединения Томас Фишбах в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

По его словам, с аналогичными обращениями в адрес министров здравоохранения своих стран выступили также профессиональные объединения педиатров во Франции, Австрии и Швейцарии, а также объединение педиатров из итальянского региона Южный Тироль.

"Здоровье наших детей и молодёжи находится под угрозой по всей Европе из-за недостатка медикаментов. Срочно необходимо быстрое, надежное и долгосрочное решение!" — говорится в этом документе, отрывки из которого цитирует NOZ. "Уже сейчас мы ведем лечение далеко за рамками предписаний, а осень — не за горами. Мы снова столкнемся с недостаточным снабжением лекарствами, которое может оказаться еще хуже, чем в последний раз", — комментирует ситуацию Фишбах.

При этом он указывает на нехватку предназначенных для детей жаропонижающих и болеутоляющих средств, а также антибиотика пенициллина.

Фишбах призвал министра здравоохранения Германии поддержать производство медикаментов для детей в ФРГ.