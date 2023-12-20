Нехватка кадров и модернизация медобъектов: как решаются вопросы здравоохранения в Казахстане

Модернизация медицинских объектов, увеличение грантов для подготовки специалистов, а также улучшение условий труда медработников – основные проблемные вопросы здравоохранения в стране. Как они решаются и какие уже есть результаты? Об итогах года в сфере здравоохранения в интервью BaigeNews.kz рассказала депутат Сената Акмарал Альназарова.

Модернизация медицинских объектов

В Казахстане ведется активная модернизация медицинских объектов. По словам сенатора Акмарал Альназаровой, оснащение новым оборудованием осуществляется по программе трансфертов общего характера из республиканского и местного бюджетов. Также привлекаются частные инвестиции.

"Поэтому мы все реже слышим о необходимости поставок в регионы компьютерных томографов, МРТ и другого. Эти услуги стали доступными. Частный сектор активно вносит вклад в модернизацию системы здравоохранения. Также проводится большая работа правительством по строительству университетских клиник. В регионах планируется строительство 13 перинатальных центров", - говорит депутат.

Особенно модернизация медицинских объектов важна в селах. Акмарал Альназарова подчеркивает, что этот вопрос гарант обеспечения доступности медицинской помощью для всех слоев населения.

"Учитывая, что 50-52 процента населения проживает на селе, этот вопрос здравоохранения очень важен", - говорит Акмарал Альназарова.

Для того чтобы снизить износ медицинских объектов в селах, в стране действует проект "Модернизация сельского здравоохранения".

"Объекты первично-санитарной медицинской помощи: фельдшерские пункты, амбулатории. Их модернизация, осуществляемая из центра, это важный шаг в обеспечении услугами здравоохранения. Поэтому мы планируем в течении трех лет реализовать проект "Модернизация сельского здравоохранения". В этом году строительство объектов уже началось. В Кызылординской области планируют построить 28 объектов, первые врачебные амбулатории уже сдаются. Поэтому в целом это очень социально-важный проект для страны", - считает депутат.

Финансирование здравоохранения, нехватка кадров

Развитие здравоохранения в Казахстане характеризуется ростом расходов на систему, говорит депутат. За последние три года финансирование увеличилось в 2,5 раза. В несколько раз увечились объемы помощи для населения по реабилитации после тех или иных заболеваний, добавляет Акмарал Альназарова. Также увеличилось количество медуслуг.

"За последние годы консультативные услуги увеличились в 11 раз. Это все сопровождается расходами. Вместе с тем по количественно-качественным показателям мы видим положительную динамику в части охраны здоровья материнства и детства. То есть это снижение показателей материнской смертности, младенческой и детской смертности. Это положительные тренды в здравоохранении, которые можно отметить за прошедший год".

Акмарал Альназарова подчеркивает, что депутаты сената работают над эффективным использованием бюджетных средств в здравоохранении.

"Как депутаты парламента, мы за эффективное использование бюджетных средств. При таком бюджете показатели здоровья должны улучшаться. Вместе с тем, мы видим рост жалоб на качество медуслуг и доступность. И это не может не тревожить. С чем связаны жалобы? По каким услугам они увеличились? Аналитическая работа по этому вопросу должна быть проведена", - говорит депутат.

У Акмарал Альназаровой большой опыт работы в здравоохранении. Свою карьеру она начала с должности врача приемного покоя городской детской больницы Кызылорды и прошла все ступени в професси. Поэтому об условиях труда медработников депутат знает не понаслышке.

"Мы часто посещаем с рабочими визитами регионы. В целом медорганизации продолжают финансироваться из средств местного и республиканского бюджета. По поручению Главы государства в течение трех лет идет повышение зарплаты для медработников. Вместе с тем мы продолжаем констатировать рост дефицита медицинских кадров в регионах. Этот вопрос также был в рамках поручения президента. Но работа в этом направлении еще не достаточна. Только увеличением грантов на резидентуру вопрос не решить. В течение нескольких лет депутаты говорят о том, что нужно пересмотреть стимулирующие выплаты медработников. Мы также вносили эти предложения, но работа это пока не так активно продвигается", - сказала депутат.

Подводя итоги года, Акмарал Альназарова подчеркнула, что этот год был активным в решении вопросов здравоохранения.