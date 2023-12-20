Нехватка кадров и модернизация медобъектов: как решаются вопросы здравоохранения в Казахстане
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Модернизация медицинских объектов, увеличение грантов для подготовки специалистов, а также улучшение условий труда медработников – основные проблемные вопросы здравоохранения в стране. Как они решаются и какие уже есть результаты? Об итогах года в сфере здравоохранения в интервью BaigeNews.kz рассказала депутат Сената Акмарал Альназарова.
Модернизация медицинских объектов
В Казахстане ведется активная модернизация медицинских объектов. По словам сенатора Акмарал Альназаровой, оснащение новым оборудованием осуществляется по программе трансфертов общего характера из республиканского и местного бюджетов. Также привлекаются частные инвестиции.
"Поэтому мы все реже слышим о необходимости поставок в регионы компьютерных томографов, МРТ и другого. Эти услуги стали доступными. Частный сектор активно вносит вклад в модернизацию системы здравоохранения. Также проводится большая работа правительством по строительству университетских клиник. В регионах планируется строительство 13 перинатальных центров", - говорит депутат.
Особенно модернизация медицинских объектов важна в селах. Акмарал Альназарова подчеркивает, что этот вопрос гарант обеспечения доступности медицинской помощью для всех слоев населения.
"Учитывая, что 50-52 процента населения проживает на селе, этот вопрос здравоохранения очень важен", - говорит Акмарал Альназарова.
Для того чтобы снизить износ медицинских объектов в селах, в стране действует проект "Модернизация сельского здравоохранения".
"Объекты первично-санитарной медицинской помощи: фельдшерские пункты, амбулатории. Их модернизация, осуществляемая из центра, это важный шаг в обеспечении услугами здравоохранения. Поэтому мы планируем в течении трех лет реализовать проект "Модернизация сельского здравоохранения". В этом году строительство объектов уже началось. В Кызылординской области планируют построить 28 объектов, первые врачебные амбулатории уже сдаются. Поэтому в целом это очень социально-важный проект для страны", - считает депутат.
Финансирование здравоохранения, нехватка кадров
Развитие здравоохранения в Казахстане характеризуется ростом расходов на систему, говорит депутат. За последние три года финансирование увеличилось в 2,5 раза. В несколько раз увечились объемы помощи для населения по реабилитации после тех или иных заболеваний, добавляет Акмарал Альназарова. Также увеличилось количество медуслуг.
"За последние годы консультативные услуги увеличились в 11 раз. Это все сопровождается расходами. Вместе с тем по количественно-качественным показателям мы видим положительную динамику в части охраны здоровья материнства и детства. То есть это снижение показателей материнской смертности, младенческой и детской смертности. Это положительные тренды в здравоохранении, которые можно отметить за прошедший год".
Акмарал Альназарова подчеркивает, что депутаты сената работают над эффективным использованием бюджетных средств в здравоохранении.
"Как депутаты парламента, мы за эффективное использование бюджетных средств. При таком бюджете показатели здоровья должны улучшаться. Вместе с тем, мы видим рост жалоб на качество медуслуг и доступность. И это не может не тревожить. С чем связаны жалобы? По каким услугам они увеличились? Аналитическая работа по этому вопросу должна быть проведена", - говорит депутат.
У Акмарал Альназаровой большой опыт работы в здравоохранении. Свою карьеру она начала с должности врача приемного покоя городской детской больницы Кызылорды и прошла все ступени в професси. Поэтому об условиях труда медработников депутат знает не понаслышке.
"Мы часто посещаем с рабочими визитами регионы. В целом медорганизации продолжают финансироваться из средств местного и республиканского бюджета. По поручению Главы государства в течение трех лет идет повышение зарплаты для медработников. Вместе с тем мы продолжаем констатировать рост дефицита медицинских кадров в регионах. Этот вопрос также был в рамках поручения президента. Но работа в этом направлении еще не достаточна. Только увеличением грантов на резидентуру вопрос не решить. В течение нескольких лет депутаты говорят о том, что нужно пересмотреть стимулирующие выплаты медработников. Мы также вносили эти предложения, но работа это пока не так активно продвигается", - сказала депутат.
Подводя итоги года, Акмарал Альназарова подчеркнула, что этот год был активным в решении вопросов здравоохранения.
"Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената, в этом году активно поднимал вопросы доступности медуслуг, качества медпомощи. Также мы говорили о поддержке отечественных фармпроизводителей. Этот год был плодотворным для депутатов парламента, и уже есть несколько положительных кейсов. Год ознаменован проведением мероприятий Всемирной организации здравоохранения. При этом по эпидемиологическому вопросу 2023 год можно называть сложным. Мы видим вспышку кори, коклюша. Это серьезный вопрос, требующий анализа. Инфекции должны быть предотвратимы при правильной организации медпомощи. Поэтому мы должны понять причины сложившейся ситуации. Выяснить, почему идёт снижение вакцинированных. Депутатский запрос по этой теме уже был озвучен", - заключила депутат.
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