Нефтепродукты на 4,6 миллиона тенге пытались вывезти из Казахстана

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За 5 месяцев 2023 года в автомобильных пунктах пропуска на таможенной границе ЕАЭС (Туркестанская область), было пресечено 128 фактов незаконного вывоза в Республику Узбекистан нефтепродуктов общим объемом 42 665 литров, сумма начисленных штрафов составила 4,6 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

В автомобильных пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РК с Российской Федерацией (АПП Ауыл, АПП Жезкент, АПП Коянбай, АПП Байтанат, АПП УБА, П/П Кайрак, П/П Акбалшык, П/П Урлютобе, П/П Косак) и Кыргызстаном (П/П Кеген, П/П Айша-бибі, П/П Кордай, П/П Сыпатай батыр), было выявлено 427 фактов незаконного вывоза нефтепродуктов, общим объемом 32 354 литров, сумма начисленных штрафов составила 11,5 миллиона тенге.

"Органами государственных доходов РК в рамках компетенции на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением перевозчиками запретов и ограничений, установленных действующим законодательством РК", - сообщили в КГД.

Напомним, с 31 января 2023 года сроком на шесть месяцев введен запрет на вывоз с территории РК автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. Этот запрет введен в соответствии с совместным приказом министра энергетики РК от 20 января 2023 года № 21, заместителя премьер-министра- министра финансов РК от 20 января 2023 года № 49, министра внутренних дел РК от 20 января 2023 года № 31 и председателя КНБ РК от 20 января 2023 года № 40/қе-қа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории РК".

Кроме того, в соответствии с Приказом Министра энергетики РК от 24 марта 2023 года №118 "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза" (далее - ЕАЭС), с 8 апреля 2023 года введен запрет сроком до 31 декабря 2024 года на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС отдельных видов нефтепродуктов, согласно приложению, к указанному приказу.