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Нефть залила пастбища в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Огромное нефтяное пятно появилось в Махамбетском районе. Площадь разлива составила около 120 квадратных метров. Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены: нефть вышла на землю именно из неё.

Почему из неработающей скважины стала сочиться нефть, неизвестно. При этом экологи уверены, что устранять последствия разлива должен акимат района.

"Это скважина К-3 на месторождении "Онтустiк Байменке", сообщили нам. Пришёл ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат", — сказал заместитель руководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов.