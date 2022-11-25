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Иллюстративное фото Сегодня, 16:01
94
Сегодня, 16:01
94
Фото: Иллюстративное фото

Нефть разлилась в Атырауской области

Факт разлива нефти в Курмангазинском районе Атырауской области зарегистрировала полиция, на место выехала оперативно-следственная группа, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о ЧП появилось в соцсетях вечером 24 ноября. Сообщалось, что нефтяное пятно расположено у зимовки "Ыдырыс", относящейся к сельскому округу Суйындык. Неподалёку ТОО "Смарт Ойл" ведёт разведочно-буровые работы.

"Для проверки информации на предполагаемое место разлива выехал аким сельского округа Суйындык, участковый инспектор полиции и местный житель, распространивший видео. Установлено, что в 8-9 километрах от аула Батырбек имеется место разлива тёмной жидкости, похожей на нефтепродукты, ориентировочно общей площадью 50 квадратных метров. Факт утром 25 ноября зарегистрирован в районном отделе полиции, на место выехала оперативно-следственная группа", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

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#нефть #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:01
94
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