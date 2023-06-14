Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области

Фото: АФМ

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу

По информации АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.

В настоящее, время заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" до двух месяцев.

Иную информацию в интересах следствия в агентстве не сообщают.