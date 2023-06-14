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АФМ Сегодня, 11:57
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Сегодня, 11:57
138
Фото: АФМ

Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области

Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу

По информации АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.

В настоящее, время заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" до двух месяцев.

Иную информацию в интересах следствия в агентстве не сообщают.

Видео: пресс-службы АФМ
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Сегодня, 11:57
138
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