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Сегодня, 11:57
138
138Фото: АФМ
Нефть незаконно добывали на закрытом месторождении в Актюбинской области
Факт незаконной добычи, переработки и хранения сырой нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения, на нефтяном месторождении пресечен в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финмониторингу
По информации АФМ, незаконная добыча нефти осуществлялась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года.
В настоящее, время заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" до двух месяцев.
Иную информацию в интересах следствия в агентстве не сообщают.
Видео: пресс-службы АФМ
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