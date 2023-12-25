Неэффективное использование комплексов "АвтоУраган-МС" выявили в Жамбылской области

Прокуратурой Жамбылской области установлены факты неэффективного использования мобильных комплексов "АвтоУраган-МС", передаёт BaigeNews.kz.

В 2022-2023 годах департамент полиции региона приобрёл 15 мобильных комплексов. Устройства должны проводить автоматическую фото- и видеофиксацию транспортных средств для выявления 16 видов нарушений правил дорожного движения.

"Фактически комплексом на территории области фиксируется только один вид нарушения - превышение скорости. Для полноценного функционирования системы необходима электронная карта с отображением зон действия соответствующих дорожных знаков. Эти недостатки отрицательно влияют на принимаемые меры по профилактике правонарушений и обеспечение правопорядка на территории области", - сообщили в прокуратуре Жамбылской области.