Недовольны условиями труда: курьеры "Яндекса" вышли на митинг в Астане

Фото: кадр из видео

Несколько десятков курьеров "Яндекса" устроили протест в столице вечером 9 июля. Видео собравшихся на проспекте Кабанбай батыра появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

На место, прибыли сотрудники полиции на автомобилях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана Сергек 24/7 (@astana_sergek)

"9 июля около 21:00 на территории ЭКСПО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда. Затем молодые люди проследовали на скутерах к монументу “Казахстанское солнце" по проспекту Кабанбай батыра. Они создавали серьёзные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Участников акции протеста доставили в управление полиции района Есиль и привлекли к административной ответственности по статье 615 КРКоАП - "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения". Им грозит штраф в размере до двух МРП.