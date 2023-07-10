- В День столицы в Казахстане родилось 1000 малышей 09:55 86
- Сотни тысяч долларов: стали известны зарплаты легионеров "Барыса" 09:45 115
- В Казахстане хотят ликвидировать девять банков 09:38 152
- Недовольны условиями труда: курьеры "Яндекса" вышли на митинг в Астане 09:15 218
- Казахстанский гонщик "Астаны" стал седьмым на девятом этапе "Тур де Франс" 08:59 227
- Температура воздуха в Казахстане повысится до 43 градусов в понедельник - синоптики 08:32 248
- 17 тысяч сельских школьников бесплатно отдохнут в летних лагерях РК 07:41 301
- В WhatsApp появится ещё одна функция из Telegram 06:15 383
- В Туркестанской области собрано 580 тысяч тонн бахчевых 05:38 397
- Лучшая теннисистка Казахстана в парах одержала победу на Уимблдоне-2023 04:18 445
- Автобус с российскими туристами застрял на день в Карагандинской области 03:09 530
- Часть дороги обвалилась из-за дождя в Жетысуской области 02:28 409
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 00:24 507
- Спасатели ВКО помогли девочке снять кольцо с отёкшего пальца 09.07.2023 553
- Камыш горит в Атырауской области третьи сутки: спасатели сбросили уже 200 тонн воды 09.07.2023 550
- Первая ракетка Казахстана завершил выступление на Уимблдоне 09.07.2023 587
- На МАЭК в Актау отремонтировали первый энергоблок 09.07.2023 582
- В центре Алматы на ремонт перекроют сразу несколько улиц 09.07.2023 593
- 18 тонн заражённых опасным вирусом помидоров завезли в Россию из Казахстана 09.07.2023 814
- Лидер "Астаны" покинул "Тур де Франс", серьёзно травмировав плечо 09.07.2023 568
- Казахстанец взял серебро на Кубке мира по спортивному скалолазанию во Франции 09.07.2023 649
- Спецслужбы Туркменистана пресекли попытку вооружённого переворота 09.07.2023 1427
- Два смертельных ДТП произошли в ВКО 09.07.2023 651
- ЦИК Узбекистана признала выборы президента состоявшимися 09.07.2023 722
- Ситуация с распространением саранчи в регионах под конторолем - правительство 09.07.2023 621
- На ремонт в Астане закроют сразу несколько улиц 09.07.2023 660
- Из-за жары в Казахстане МЧС перешло в режим повышенной готовности 09.07.2023 683
- Рыбакина одержала на Уимблдоне десятую победу подряд и вышла в четвёртый круг 09.07.2023 905
- Пожар на вещевом рынке в Алматы потушили 09.07.2023 706
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 1059
- Пожар вспыхнул на рынке Алматы 09.07.2023 800
- Первый президент-гей: в Латвии вступил в должность новый глава государства 09.07.2023 827
- По два часа на остановке: как пытаются решить проблему с автобусами в Павлодаре 09.07.2023 572
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 689
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаютcя в трёх городах Казахcтана 09.07.2023 621
- Четырёх человек спасли Актюбинские спасатели 09.07.2023 593
- Элтон Джон завершил прощальное турне 09.07.2023 730
- В Узбекистане начались досрочные выборы президента 09.07.2023 689
- Вылетевший из Лас-Вегаса бизнес-джет разбился вместе с людьми на борту 09.07.2023 1159
- Биолокатор, как сердце Тони Старка: как ноу-хау инженера из Астаны меняют жизнь земляков 09.07.2023 1354
- В Актобе отменили приговор оправданным по делу о хищении 70 млн тенге 09.07.2023 719
- Лидер "Астаны" получил серьезную травму на восьмом этапе "Тур де Франс" 09.07.2023 705
- Мужчина убил соседку тесаком, отрубив ей кисти обеих рук на глазах у ребёнка 09.07.2023 2041
- Около 17 кг мертвой рыбы извлекли из реки в Атырауской области 09.07.2023 726
- Из-за дефицита битума срываются сроки ремонта дорог в СКО 09.07.2023 760
- Саранча добралась до Костаная 09.07.2023 1089
- "Тинькофф" с 17 июля приостановит переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance 09.07.2023 830
- 3 млрд тенге задолжали больницы Костанайской области 09.07.2023 724
- Житель Атырау пожарил яичницу на раскаленной от солнца сковороде 09.07.2023 882
- Бани загрязняют сточной водой пастбища в Туркестанской области 09.07.2023 817
- Трех человек в Актау экстренно госпитализировали после приёма у кардиолога 08.07.2023 1819
- Определился второй финалист Кубка Казахстана-2023 по футболу 08.07.2023 927
- "Апорт" предложили включить в список географических указаний стран 08.07.2023 892
- Даниал Рахматуллаев выиграл турнир серии ITF Juniors в Тегеране 08.07.2023 880
- К 900 годам тюрьмы приговорили "техасского стрелка" 08.07.2023 1001
- Вторая ракетка Казахстана не сумел выйти в финал турнира в Карлсруэ 08.07.2023 938
- Центр для бродячих кошек и собак строят в Павлодаре 08.07.2023 1743
- В Грузии сорвали ЛГБТ-фестиваль 08.07.2023 939
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 2628
- Площадь охваченного огнём камыша в Атырауской области удалось сократить 08.07.2023 917
- Неустойчивая погода сохранится в большинстве регионов страны в воскресенье 08.07.2023 893
- Бублик снялся с парного матча Уимблдона-2023 08.07.2023 1162
- Участки двух улиц закроют на ремонт в Астане 08.07.2023 960
- Тимур Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского Совета Азии 08.07.2023 1106
- Умерла бронзовая призёрка Сурдлимпийских игр Ляззат Бахтиярова 08.07.2023 1918
- Вертолёт из Кызылорды привлекли для тушения камыша на побережье Каспийского моря 08.07.2023 915
- Без света из-за вчерашнего ливня в Павлодаре остаются более 1500 потребителей 08.07.2023 969
- В Нидерландах из-за проблем с беженцами распалась правящая коалиция 08.07.2023 952
- Какими должны быть "комфортные школы" в Казахстане, объяснил Смаилов 08.07.2023 1077
- Поиски сорвавшегося с горы альпиниста в Туркестанской области продолжаются шестой день 08.07.2023 1063
- Казахстанка завоевала золото юниорского чемпионата мира по гребле 08.07.2023 1789
- 44 школы построят в Актюбинской области до 2025 года 08.07.2023 876
- Почти 200 тысячам японцев рекомендовали эвакуироваться из-за ливней 08.07.2023 910
- Двоих сёрферов спасли ночью на побережье Каспийского моря 08.07.2023 994
- Более шести тысяч кубометров воды откачали за ночь с подтопленной улицы Павлодара 08.07.2023 1092
- Перфоманс шоу военных оркестров мира показали на площадях Астаны 08.07.2023 949
- Два человека погибли и один пропал без вести после взрыва в Мексиканском заливе 08.07.2023 1047
- Казахстанцы вышли в финал юниорского турнира ITF в Иране 08.07.2023 1067
- Семейчане собирают средства на независимую экспертизу дорог города 08.07.2023 6824
- Елена Рыбакина сразится с англичанкой Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона 08.07.2023 1273
- LOADING...
Недовольны условиями труда: курьеры "Яндекса" вышли на митинг в Астане
Несколько десятков курьеров "Яндекса" устроили протест в столице вечером 9 июля. Видео собравшихся на проспекте Кабанбай батыра появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
На место, прибыли сотрудники полиции на автомобилях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"9 июля около 21:00 на территории ЭКСПО собрались курьеры компании "Яндекс", недовольные условиями труда. Затем молодые люди проследовали на скутерах к монументу “Казахстанское солнце" по проспекту Кабанбай батыра. Они создавали серьёзные помехи дорожному движению и были остановлены сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств", — сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.
Участников акции протеста доставили в управление полиции района Есиль и привлекли к административной ответственности по статье 615 КРКоАП - "Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения". Им грозит штраф в размере до двух МРП.
-
Trend news
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 1047
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 683
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 2568
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 2062
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 1262
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 1591
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 1626
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 1173
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 1179
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 1887
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 5066
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 1484
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1081
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 4112
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 3994
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 2409
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 2489
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 1373
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3159
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 2582
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 1553
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 1618
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 1721
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 12986
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2047
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 1523
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 2585
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 3189
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 2289
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 2676
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2135
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 2629
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 2954
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 2553
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 2449
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2001
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 2936
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 1686
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 3836
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 2816
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 178523
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 1938
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 4288
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5026
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 4504
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 3653
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 2771
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 7375
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 2517
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 21838
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 3540
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 16035
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 4998
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 11231
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3233
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 4899
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 3372
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 3332
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 3720
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 3877
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 4078
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2948
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 3909
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 28004
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 2599
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 3181
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 3112
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 3271
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2849
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 3659
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2952
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3957
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 11733
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 30352
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2876
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 3092
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 3430
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 9232
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2937
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 4117
-
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1210
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 1170
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 1161
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 1245
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 1194
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 1622
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 1493
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1154
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 1516
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 1293
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 1423
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 1583
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 1775
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 1546
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 1441
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 1475
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 1347
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 1947
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 1557
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 1681
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 2481
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 1864
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 1597
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 1833
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 1615
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 1563
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 1522
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 1775
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2315
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1904
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 1765
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 3478
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2030
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 2613
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 3492
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2222
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 2166
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 38510
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2022
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3088
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 2512
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2334
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3070
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 2554
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2645
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3047
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3015
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 3352
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 3755
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 4293
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 3732
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3238
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3311
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2866
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4078
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 4915
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 4085
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 3637
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3099
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 3871
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2935
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 3371
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3266
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 3652
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 3853
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 3451
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 3875
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4045
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 5749
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 4340
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 5955
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 4582
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 4271
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3817
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 4805
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 3511
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3927
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 5156
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3613
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 4727