Нечистоты школьной канализации сливали в арык в Туркестанской области

Фото: almaty.tv

Коммунальный скандал разгорелся в селе Акбай Туркестанской области. Возмущение жителей вызывает то, что из местной школы канализационные нечистоты сливают прямо в арычный канал. А эту воду люди используют не только для полива огорода, но и для бытовых нужд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Нечистую воду с запахом фекалий перекачивали сюда электронасосом из школьного септика. Это подтверждает видео, которое люди сняли на камеру мобильного телефона. Такое безобразие, сетуют жители, наблюдают не в первый раз.

"Они сперва сказали, что таким образом поливают сад. Затем начали оправдываться по-другому, якобы из арыка качают воду сюда, а потом заявили, что в здании школы оставили кран открытым, поэтому все заполнилось тут. Никакой ответственности у них нет", - возмутился житель села Акбай Раушан Сайдиназаров.

Как оказалось, эту воду местные жители используют не только для полива огорода, орошения полей и теплиц. Но и для стирки белья, мытья посуды и приготовления блюд. Всё из-за перебоев с питьевой водой.

"У нас тут столько людей проживает. Может случиться всё что угодно, тогда сразу же объявят тут карантин. Мы попросили принять меры в отношение руководства школы. К районному акиму ходили, к главе сельского округа ходили, и даже в отдел образования обращались. Все твердят одно - вопрос не в их компетенции. Вот мы и не знаем к кому обращаться", - сказал житель села Акбай Умиджан Казакбаев.

За разъяснениями журналисты обратились в администрацию школы. Там комментировать что-либо отказались. Между тем, в районном отделе образования факт слива канализационных нечистот в арык подтвердили. Произошло это из-за того, что в учебном заведении кто-то из учеников оставил кран открытым. В результате септик якобы заполнился и персонал решил откачать грязную воду в ближайший арычный канал. Нарушителя уже наказали.

"Тлеуов был заместителем директора по хозяйственной части. Он уволен с этой должности за допущенные нарушения. Сторож и есть у нас завхоз. Они получили дисциплинарное взыскание – выговор", - сообщил юрист отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Рауан Молдабеков.

Наказали за это и директора школы, которому тоже вынесли выговор. Теперь сотрудникам учебного заведения грозит штраф. Правда, после проверки санэпидемиологов.