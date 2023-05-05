Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области

Фото: almaty.tv

Коммунальный скандал разгорелся в селе Акбай Туркестанской области. Канализационные нечистоты из местной школы сливали в арычный канал. Воду из него люди используют не только для полива огорода, но и для стирки белья, мытья посуды и приготовления пищи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Нечистую воду с запахом фекалий перекачивали в арык электронасосом из школьного септика. Это подтверждает видео, которое сельчане сняли на камеру мобильного телефона.

"У нас тут столько людей проживает. Может случиться всё что угодно. Мы попросили принять меры в отношении руководства школы. К районному акиму ходили, к главе сельского округа ходили, и даже в отдел образования обращались. Все твердят одно - вопрос не в их компетенции. Вот мы и не знаем, к кому обращаться", - сказал житель села Акбай Умиджан Казакбаев.

В администрации школы комментировать ситуацию отказались.

В районном отделе образования факт слива канализационных нечистот в арык подтвердили. Произошло это из-за того, что в учебном заведении кто-то из учеников оставил кран открытым. В результате септик якобы заполнился, и персонал решил откачать грязную воду в ближайший арычный канал. Нарушителя уже наказали.

"Тлеуов был заместителем директора по хозяйственной части. Он уволен с этой должности за допущенные нарушения. Сторож и есть у нас завхоз. Они получили дисциплинарное взыскание – выговор", - сообщил юрист отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Рауан Молдабеков.

Наказали и директора школы, ему тоже вынесли выговор. После проверки санэпидемиологов работникам учебного заведения может грозить штраф.