Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в трёх городах Казахстана

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По данным "Казгидромета", в Алматы, Актобе и Атырау 22 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в Алматы и Актобе.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21-23 тепла, днём сильная жара 33-35 градусов.

В Актобе Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-16, днём 30-32 тепла.

В Атырау Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. В городе малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный ночью 0-5, днем 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20-22 тепла, днём сильная жара 34-36 градусов.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.