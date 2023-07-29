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Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в четырёх городах Казахстана
По данным "Казгидромета" в Алматы и Актобе, а ночью Атырау и Астане 29 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Между тем, на большей части РК 29 июля сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Лишь на юге страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.
Днём в Алматинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Актюбинской областях, областях Жетысу, Улытау, на юге Костанайской, на востоке Атырауской областей ожидается сильная жара 35-41°С.
Днем на юге Актюбинской области сохраняется очень сильная жара 42°С.
В Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на востоке Атырауской, на западе Западно-Казахстанской, на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской, Кызылординской областях, в областях Улытау, Жетысу, Абай, на юге Костанайской, на западе, севере Атырауской, на юге, западе Акмолинской, на севере, в центре Алматинской областей чрезвычайная пожарная опасность.
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