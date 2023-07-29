Неблагоприятные метеоусловия в субботу будут в четырёх городах Казахстана

По данным "Казгидромета" в Алматы и Актобе, а ночью Атырау и Астане 29 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Между тем, на большей части РК 29 июля сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. Лишь на юге страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.