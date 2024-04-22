Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в трех городах РК
Сегодня, 08:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:07Сегодня, 08:07
116Фото: pixabay.com
Неблагоприятные метеорологические условия 22 апреля ожидаются в городах Актобе, Алматы, ночью в Астане, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).