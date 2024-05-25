"Не существуем, а перебиваемся": что происходит на мусоровывозящей компании Костаная

Костанайские власти сетуют: в городе работает единственное предприятие, которое обслуживает население. Конкурентов у него нет, хотя акимат периодически говорит о поиске инвесторов, которые смогли бы открыть аналогичную компанию по вывозу ТБО. Но пока – без особых результатов, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Не погода виновата?

Предприятие до 2012 года имело статус ГКП, а после было передано в доверительное управление. И когда в этом году областной центр столкнулся с мусорным коллапсом, оправдываться перед населением пришлось властям. Мол, погода внесла свои коррективы, и из-за морозов и снегопадов техника не могла выйти на участки. Но снег давно растаял, а горы мусора – нет. И акимат начал применять штрафные санкции к предприятию за несвоевременную уборку города.

Когда кнут не помог, подключили пряник. Аким области заявил, что готовы помочь льготным кредитом через СПК "Тобол" на приобретение техники и контейнеров для мусорововызящей компании. И поставил условие: обеспечить 100-процентный вывоз ТБО и исполнение договорных обязательств. Однако техника и контейнеры куплены, а проблема пока окончательно не решена.

Игра в одни ворота

Руководитель компании Александр Кушнир говорит, что труд этот неблагодарный. И проблемы с вывозом мусора в областном центре не отрицает. Но в самом предприятии считают, что проблема намного глубже, чем старая спецтехника на балансе.

"Мы не существуем, а перебиваемся. А чтобы жить достойно — это увеличивать заработную плату, заниматься обновлением техники, оснащением и выполнять свои обязательства – нет возможности. Общество от нас требует, чтобы в городе было чисто. Но требования и обязательства-то двусторонние. В футбол в ворота одни не играют. То есть мы должны исполнять свои договорные функциональные обязанности – убирать вовремя. А абоненты что должны делать? Заключать договоры и оплачивать. И тогда, я думаю, консенсус получится в работе", — уверяет Александр Кушнир.

О том, что костанайцы не спешат заключать договоры с мусоровывозящей компанией и оплачивать услуги, BaigeNews.kz писал еще в марте этого года. Тогда Александр Кушнир заявил, что до 30 процентов отходов вывозит бесплатно.

Выглядит это так: заключён договор с одним человеком, а по факту в квартире проживает больше. В руководстве компании привели свежую статистику. По официальным данным, в Костанае проживает 269 тысяч человек. Два месяца назад договоры на вывоз ТБО были заключены со 190 тысячами. 80 тысяч человек пользовались услугой бесплатно.

"Тот, кто вовремя оплачивает, он прав, когда требует, чтобы убирали площадку ТБО. А его сосед, к примеру, не заключает договор и не платит. И получается, что добросовестные абоненты страдают из-за того, что я не могу выполнить свои договорные обязательства", — сетует Кушнир.

Но решение найдено. По экологическому законодательству, уверяет Александр Кушнир, местные власти обязаны предоставлять коммунальным службам список проживающих по адресам. Эта база не содержит персональных данных, там указан лишь адрес и количество прописанных людей. Доступ к ней у коммунальщиков появился совсем недавно. И при сверке договоров с ней удалось выявить 22 тысячи человек, которые проживают в Костанае, но не оплачивают за вывоз мусора. Осталось провести работу еще по 60 тысячам костанайцев.

"Это первый этап нашей работы. В рамках второго этапа намерены в правовом поле искать механизмы, чтобы людям, которые были прописаны, но не заключили договоры, доначислили суммы. Конечно, есть такое понятие, как срок давности, но хотим, чтобы за три последние года регистрации все недобросовестные горожане оплатили за услуги", — подчеркнули на предприятии.

В компании не исключают, что база данных не совершенна и готовы разбираться по каждому случаю. И говорят, что выявили факт, когда в квартире был заключен договор на вывоз мусора с одним человеком, а прописано в ней 12.

За руль посадить некого

В компании надеются, что маслихаты разрешат поднять тариф на вывоз мусора. В последний раз он был изменен в 2021 году, но рассчитан тогда был по ценам 2018-2019 годов. И составляет 452 тенге с человека в благоустроенном секторе.

"Все от доходов зависит, это же цепочка. Одно тянется за другим. Поэтому мы надеемся, что нам повысят тариф, чтобы кардинально поднять заработную плату, привлечь работников в нашу компанию. Потому что этот вид деятельности сегодня не привлекательный. Мы в конкурентной среде, но конкурентов особых нет. У меня на сегодняшний день дефицит водителей составляет 15 человек. Есть 12 водителей-пенсионеров, которые могут в любую минуту по состоянию здоровья или нежелания работать встать и уйти. Это будет катастрофа для нашего города", — уверен руководитель предприятия Александр Кушнир.

Слова директора подтверждают и простые водители. Сергей Туркин работает в компании с 2007 года. Говорит, что любит постоянство, и вид деятельности менять не собирается. Тем более, до пенсии ему осталось два года. Но труд водителя на мусоровозах – непростой. В среднем зарплата составляет 250 тысяч тенге.

"Особенно зимой здесь очень тяжело. Условия труда непростые. График работы два дня через два, но выматываешься конкретно. С 6 утра и до победы работаем. Не бросишь же участок, потому что завтра в порядок нужно тебе же самому его приводить. Поэтому работаем на износ. Молодежь не идет, ее нужно привлекать только новой техникой и высокой оплатой. Вот недавно только получили три КамАЗа, а так все машины 2007 года. Город растет, увеличивается количество мусора. Везде полные контейнеры, не успеваем убирать. Мы вывозим контейнеры, а для негабаритного мусора наша техника не предназначена", — рассказывает мужчина.

В этом году предприятие закупило еще 500 евроконтенеров для мусора. Но вот обновить полностью машинный парк в 50 единиц спецтехники средств нет. Параллельно стоит вопрос и с мусорным полигоном. Сейчас он заполнен на 90 процентов, экологи разрешили пользоваться им еще пять лет. А потом придется строить новый, либо вплотную заниматься переработкой. Опять же все упирается в финансы и своевременную оплату комуслуг. Костанайцы должны предприятию порядка 100 млн тенге.

"Я бы хотел, чтобы министерство экологии добилось, и создали в стране коммунальную базу. Человек родился – автоматически в эту базу попал. Человек ушёл в иной мир, выбыл из этой базы. Чтобы нам этим бумаготворчеством не заниматься. Мы же в мир цифровизации вошли, значит, в нашей отрасли это тоже должно произойти", — заключил Александр Кушнир.

За лето, обещают в городском отделе ЖКХ, будут обустроены должным образом все мусорные площадки города и подъездные пути к ним, а также земля, на которой они располагаются, оформлена соответствующим образом. Тогда власти могут с полным правом заняться поиском инвестора и воплотить то, что долго планировали: привлечь новые компании по вывозу ТБО и разделить город на части между ними. Если будет конкуренция, считают в акимате, то и порядок в "грязном деле" по вывозу мусора появится быстрее.