По стопам Астаны: Костанай столкнулся с тяжелым мусорным кризисом

Жалобы горожан на заполненные до предела мусорные площадки начали поступать еще с осени прошлого года. Тогда костанайцы говорили, что на неубранных свалках плодятся крысы, которые потом облюбовывают подвалы и подъезды ближайших домов. Но 2024 год и вовсе стал испытанием терпения горожан. Люди жалуются, что мусор вывозится с опозданием, а вокруг контейнеров образуются горы пакетов с отходами, которые коммунальщики не хотят убирать. Корреспондент BaigeNews.kz выяснил, почему областной центр обрастает мусором и эту проблему не могут никак решить местные власти.

Один в поле не воин?

Жительница Костаная Зинаида Жапарова более 40 лет живет в городе и помнит, каким чистым он раньше был. Говорит, что родственники с других областей Казахстана всегда подмечали это. Теперь же Костанай, по ее словам, превращается в "город летающих пакетов" и огромных свалок вместо мусорных площадок.

"Я живу в спальном районе Костаная и уже полгода вижу одну и ту же картину: контейнеры заполнены до предела, отходы не вывозятся вовремя. Людям просто некуда деваться, приходиться ставить пакеты рядом с мусорными баками. Так и получаются свалки. А потом рядом кто-нибудь выкинет старую мебель и получается мини-полигон ТБО", - говорит пенсионерка.

На весь Костанай – только одна организация, которая занимается вывозом твердых бытовых отходов населения. Это ТОО "Тазалык-2012", которое раньше было государственным коммунальным предприятием, а после передано в частные руки в доверительное управление. В городском акимате коммунальщиков оправдывают: мол, во многом в задержках вывоза мусора виновата погода.

"В декабре дожди сменялись морозами, соответственно, такие температурные перепады влияли на движение техники и ее работоспособность, сбивался график вывоза отходов, жалобы накапливались. Этот факт коммунальная компания и власти признают. Кроме того, в январе 25 дней были бураны, и где-то во дворах были проблемы с проездом к контейнерным площадкам. Но работа идет и количество жалоб в службу "109" снижается", - уверил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

В отделе ЖКХ признали, что ТОО "Тазалык-2012" физически не успевает вывозить твердые бытовые отходы на полигон. У предприятия нет ни техники в достаточном объеме, ни кадров, необходимых по штатному расписанию.

"Сейчас местным исполнительным органом разрабатывается дорожная карта, согласно которой город разделят на несколько частей. Чтобы Костанай обслуживала не одна мусоровывозящая организация, а несколько. Но нам для этого в течение лета нужно отремонтировать подъездные пути к мусорным площадкам, закупить новые контейнеры, оформить земли возле мусорных площадок", - сообщил заведующий сектором благоустройства отдела ЖКХ Костаная Каиржан Бажиров.

Правда, конкретных инвесторов, жаждущих заниматься "грязным делом", пока нет. В Костанай пока с ознакомительным визитом приезжают бизнесмены из других стран, изучают рынок ТБО, прощупывают почву. К примеру, россияне и корейцы не прочь не просто обслуживать город, но и наладить переработку. Есть заинтересованность и у алматинских подрядчиков. Но прежде чем объявить тендер на портале госзакупок, костанайскому акимату нужно навести порядок с мусорными площадками. По городу их более 400.

Без вины виноватые?

Руководитель коммунального предприятия Александр Кушнир в мусорном коллапсе себя виноватым не считает. Говорит, что возложенные на него функциональные обязанности выполняет честно. И даже - перерабатывает. Согласно количеству заключенных договоров, он должен ежемесячно вывозить на полигон 30 тысяч кубометров отходов. А по факту его работники вывозят 50 тысяч.

"Разве я что-то не так сделал? Сегодня мусорные площадки переполнены – это я подтверждаю. У нас в Костанае проживает 286 тысяч человек согласно статистике. У меня же всего 186 тысяч договоров. Остальные, получается, пользуются моими услугами бесплатно. Этот вид деятельности в конкурентной среде. Ну пожалуйста, ПКСК, работайте с другими компаниями. Привлекайте других. Кто запрещает? Я же частник, это мой бизнес. Я набрал себе объем, который могу потянуть и до свиданья. Но я не могу так поступить, потому что никто сюда идти не хочет. А хотят "Тазалык" оставить виноватым", - эмоционально говорит Александр Кушнир.

Заключить договор со 100 тысячами человек, что уклоняются от оплаты за вывоз мусора, Кушнир не может. У него нет данных, сколько человек прописаны в той или иной квартире и прописаны ли вообще.

"Кажется, чего проще сделать коммунальщикам базу? Нам же не нужны секреты никакие. Нам нужно просто количество проживающих людей. Раз государство сделало тариф, который зависит от количества человек в квартире или доме, тогда пусть обеспечит такими условиями, чтобы мне не приходилось бегать за каждым горожанином и не держать десятки проверяющих-контролеров, на которых во время обхода квартир едва ли не собакам натравливают. Сделайте базу: человек родился – автоматически попал в нашу базу. Умер – выбыл из нашей базы. Вот только тогда можно что-то от коммунальщиков требовать", - считает Кушнир.

В свалках, которые образуются вокруг контейнеров, по мнению Кушнира, виноваты и сами костанайцы. Они складывают негабарит на площадки ТБО, хотя должны вывозить его на мусорный полигон. Предприятие только в прошлом году вывезло негабаритного мусора на 47 млн тенге.

"Это стоимость одной машины-мусоровоза. А я ведь не обязан этим заниматься, тратить свои средства. И без того тариф "хромает". В 2015 году ко мне на предприятие приезжали корейцы. Они подсчитали: для того, чтобы я выполнил все требования санврачей, экологов и МИО, мой тариф на человека должен составлять 7000 тенге. Это расчеты девятилетней давности. При наших социальных возможностях разве такой тариф для нашего населения может быть подъемным?", - задается вопросом Александр Кушнир.

Долг платежом красен

Общественные организации в сфере защиты прав потребителей считают, что у монополиста не должно быть препятствий по взысканию долга. Сегодня костанайцы не выплатили "Тазалыку-2012" около 100 млн тенге.

"Взыскать долг можно в рамках заключенного договора, где прописано количество проживающих в жилище человек. Но даже если коммунальщик выиграет суд, то не факт, что должник оплатит. "Отрезать" недобросовестного пользователя от контейнера невозможно. И эти мертвые судебные процессы длятся годами. А задача бизнеса – эффективно работать, а не бегать по судам, которые, порой, отнимают столько человеческих и финансовых ресурсов, что овчинка выделки не стоит", - считает директор Ассоциации содействия предпринимательской деятельности Валентина Шмонина.

Но если вопрос с должниками хотя бы чисто теоретически можно решить в суде, то что делать со 100 тысячами жителей города, которые просто не заключили договор с мусоровывозящей компанией? Полномочий запрашивать в ЦОНе количество прописанных в жилище человек у частника нет. Потому что данные не подлежат разглашению по закону о защите персональных данных.

"Умному мосту" быть?

Над этой юридической головоломкой сейчас бьются в акимате Костаная. Если ее удастся решить, то костанайцев вынудят заключить договор с коммунальным предприятием, и заставят платить за услуги. А это значит, что мусоровывозящая компания сможет направить деньги на покупку новых машин и увеличение заработной платы и штата сотрудников.

"По экологическому кодексу местные исполнительные органы обязаны предоставить список жителей и предприятие вправе начислить им оплату за пользование услугами по публичному договору. Но есть закон защите персональных данных. Вот тут возникает большой вопрос. Сейчас идет работа с министерством цифровизации по поводу использования программы "Smart Bridge" ("Умный мост" - Прим. ред). Это электронная система, которая позволяет передать нужную коммунальщикам информацию, не затрагивая личные данные", - сообщил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

Он также уточнил, что разработанная в прошлом году программа управления коммунальными отходами сейчас проходит согласование в государственных органах. После ее утверждения местные власти вправе провести конкурсы на обслуживание территории Костаная с разделением его на части для большей эффективности работы.

"Однако для этого должна быть конкурентоспособность. Мы работаем с определенными инвесторами, хотим привлечь их в город. Но проблем нерешенных много. Есть вопрос по полигону твердых бытовых отходов, который заполнен уже на 95 процентов. По факту, у нас осталось 5 лет, пока он может работать. Поэтому нужно оборудовать новый полигон либо наращивать долю переработки отходов. Сейчас мы перерабатываем 18 процентов мусора. Также стоит задача по строительству мусоросжигающего или мусороперерабатывающего завода. Пока четкой концепции и источников финансирования нет. Но уверен, что комплекс мер в этом году позволит нам решить проблему с вывозом ТБО", - считает Алмат Исмагулов.

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