"Не собирался причинять вред": захватчик заложников в Kaspi банке попросил прощения

Подозреваемый в захвате заложников в отделении Kaspi банка Алихан Мурадов признал вину в суде и опроверг версию следствия, что в момент происшествия находился в наркотическом опьянении, передаёт BaigeNews.kz.

По версии следствия, прежде, чем захватить заложников в отделении Kaspi банка, Алихан Мурадов пытался совершить суицид.

"Согласно версии следствия, Мурадов решил совершить суицид, употребив медицинский препарат. Но, не получив нужного эффекта от препарата, придумал план по захвату банка, где он будет требовать средства для нуждающихся людей, а затем будет застрелен сотрудниками при задержании. Из подручных средств - зажигалки и курительного устройства - Мурадов сделал муляж взрывного устройства. Приобрел в сувенирном магазине пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение банка и взял в заложники сотрудников и сотрудниц банка. Таким образом, А.Мурадов совершил действия, предусмотренные статьёй 261, ч.2 пп 4, 8,9 УК РК (захват заложников)", - зачитал прокурор Акшораев.

Кроме того, обвинители сообщили, что Алихана Мурадова обвиняют также в краже телефона у одного из заложников по статье 188, часть 1 Уголовного кодекса РК – "Кража". Потерпевший заявил, что не настаивает на наказании Мурадова.

В ходе заседания также были заслушаны мнения других потерпевших.

"Если честно, и я, и все девушки чувствуем психологические изменения. Поэтому я не могу сказать, что простила подсудимого, оставляю решение на усмотрение суда", - заявила потерпевшая Анастасия Лукьянова.

Подсудимый попросил прощения у своих заложниц.

"Хотел бы попросить прощения. Я не собирался причинять вред, у меня не было такого намерения", - заявил в суде Алихан Мурадов.

Подозреваемому предъявлено обвинение по части 2 статьи 261 (подпункты 4, 8, 9) Уголовного кодекса - "Захват заложников". Если вина Мурадова будет доказана, ему грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

Подсудимый признал свою вину, но заявил, что не был в момент совершения захвата в наркотическом опьянении. Суд перешел к допросу потерпевших и свидетелей.

Напомним, 18 июня в 13:51 Алихан Мурадов, ворвавшись в отделение филиала Kaspi Bank по улице Достык, угрожая предметом похожим на пистолет, взял в заложники семь человек. В 16:35 после проведения переговоров сотрудники спецподразделения провели штурм. В результате операции 30-летний мужчина был задержан, а все заложники освобождены.