Не работают и не учатся: в двух регионах Казахстана не знают, что делать с молодежью

Более 10 процентов молодёжи в Улытауской и Восточно-Казахстанской областях не получают образования и не имеют постоянной работы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Поколение NEET (англ. Not in Education, Employment or Training) или поколение ни-ни (исп. ni estudia, ni trabaja) — поколение молодых людей, которые в силу различных факторов экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.

По итогам выборочного обследования занятости населения численность молодых людей в возрасте от 15 до 28 лет, имеющих образование, во втором квартале 2022 года составила 3,24 миллиона человек — на 5,2%, или на 177,1 тысячи человек меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К рабочей силе относились 1,81 миллиона человек — на 12,8%, или на 266,1 тысячи человек меньше, чем годом ранее. Среди них 1,74 миллиона составило занятое население, чьё количество уменьшилось на 12,9%, или на 257,1 тысячи человек, а 68,5 тысячи человек — безработное население, которого стало на 11,6%, или на девять тысяч человек меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

К лицам, не входящим в состав рабочей силы, относились 1,43 миллиона человек — на 6,6%, или на 89 тысяч человек больше по сравнению со вторым кварталом 2021-го.

Из 1,43 миллиона человек в возрасте 15–28 лет, не входящих в состав рабочей силы, 1,29 миллиона лиц не входят в её состав по причине дневной формы обучения. Их количество за год выросло на 8,3%, или на 98 тысяч человек, по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

Доля молодёжи NEET от общей численности молодёжи за год сократилась, но совсем незначительно — с 6,7% во втором квартале 2021 года до 6,5% в аналогичном периоде 2022-го.

Среди регионов Казахстана наибольшая доля молодёжи NEET во втором квартале 2022 года, по оценочным данным, была зафиксирована в Улытауской области: сразу 12,6%. Следом идут Восточно-Казахстанская (10,8%) и Карагандинская область (9,2%).