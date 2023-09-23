Беженцам в Италии придётся оставлять залог в пять тысяч евро
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Просители убежища в Италии должны будут вносить залог в размере без малого пяти тысяч евро, чтобы избежать помещения в центры приёма беженцев на время рассмотрения их заявки. Об этом сообщается в официальном бюллетене итальянского Министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.
Просьба о предоставлении финансовой гарантии касается граждан из списка "безопасных" стран, отмечается в постановлении.
Ранее соискатели убежища могли находиться на территории Италии без каких-либо ограничений и внесения залога.
Правозащитники уже раскритиковали решение властей, назвав такой шаг "вымогательством у тех, кто спасается от войн и голода".
Этот год стал рекордным по числу прибывших в Италию мигрантов. По некоторым оценкам, в страну прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.
Всего за несколько дней на итальянский остров Лампедуза прибыли более 6 тысяч мигрантов, большая часть их была перевезена в другие регионы Италии.
В центре временного содержания мигрантов на острове, который еще несколько дней назад был переполнен, сейчас находится чуть более 100 человек.
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