Беженцам в Италии придётся оставлять залог в пять тысяч евро

Просители убежища в Италии должны будут вносить залог в размере без малого пяти тысяч евро, чтобы избежать помещения в центры приёма беженцев на время рассмотрения их заявки. Об этом сообщается в официальном бюллетене итальянского Министерства внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на EuroNews.

Просьба о предоставлении финансовой гарантии касается граждан из списка "безопасных" стран, отмечается в постановлении.

Ранее соискатели убежища могли находиться на территории Италии без каких-либо ограничений и внесения залога.

Правозащитники уже раскритиковали решение властей, назвав такой шаг "вымогательством у тех, кто спасается от войн и голода".

Этот год стал рекордным по числу прибывших в Италию мигрантов. По некоторым оценкам, в страну прибыло около 133 тысяч просителей убежища, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и втрое больше, чем в 2021 году.

Всего за несколько дней на итальянский остров Лампедуза прибыли более 6 тысяч мигрантов, большая часть их была перевезена в другие регионы Италии.

В центре временного содержания мигрантов на острове, который еще несколько дней назад был переполнен, сейчас находится чуть более 100 человек.