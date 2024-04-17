Не оставила следов: в вип-комнате, где умерла Салтанат Нукенова, не нашли её отпечатков пальцев

В Астане на суде над Куандыком Бишимбаевым было рассмотрено заключение специалиста по дактилоскопической экспертизе в вип-кабинке, где последние часы своей жизни провела Салтанат Нукенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев обратил внимание, что по странным обстоятельств в комнате не обнаружены отпечатки пальцев Салтанат Нукеновой. Все следы от пальцев в комнате принадлежат двум подсудимым.

"В комнате вип №1, где, как вы говорите, Салтанат всё время находилась, не обнаружены отпечатки её пальцев", - обратился Вранчев к подсудимому. "Я не могу это никак объяснить. Она там находилась, там была", - прозвучал ответ Бишимбаева. "Хорошо, тогда такой вопрос. Вы принесённым нашатырём либо иными средствами удаляли отпечатки или следы её рук?", - спросил адвокат. "Ни в коем случае, я вообще нашатырём-то не умел пользоваться. Мне Байжанов показал, как им пользоваться", - ответил подозреваемый.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).