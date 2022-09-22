Не хватает кадров. Как система квалификации от Минтруда наполнит рынок специалистами?

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В Мажилисе пирезентовали поправки, связанные с профессиональными квалификациями. Разработчик - министерство труда и социальной защиты населения. Подробнее о том, что даст внедрение Национальной системы квалификации в материале BaigeNews.kz.

Сегодняшние вызовы не позволяют полностью обеспечить рынок труда

"На сегодня рынок труда претерпевает изменения под влиянием глобальных трендов. Ускорение технологического прогресса и цифровизация экономики предъявляют новые требования к качеству трудовых ресурсов в Казахстане. Следует отметить, что ранее знания были актуальными порядка 10 лет без повышения квалификации, сегодня актуальность навыков по многим специальностям сохраняется только в течение двух лет. (...) Сегодня мы видим вызовы, которые не позволяют полностью обеспечить рынок труда востребованными кадрами. (...) Минтруда и министерства науки и высшего образования, просвещения, НПП принимают меры по внедрению Национальной системы квалификации, которая в свою очередь даст ответы на три главных вопроса: Что должны знать и уметь современные специалисты? Чему и как их для этого учить? Как признавать их профессиональную квалификацию?" - сказал вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Ордабаев, выступая перед депутатами в Мажилисе.

Ответы на эти вопросы будут формироваться с помощью таких инструментов, как Национальный классификатор занятий, Национальная рамка квалификаций и разработанные на её основе отраслевые рамки квалификаций и профстандарты.

Мир движется в сторону навыков

Важный пункт в том, что Минтруда хочет признавать самостоятельно освоенные навыки или результаты самостоятельного обучения у казахстанцев.

"Граждане смогут получить документ, подтверждающий наличие профквалификации в соответствующих центрах, и использовать этот документ при трудоустройстве наравне с дипломом об образовании, если это предусмотрено профстандартом", - отметил Олжас Ордабаев.

Это, по мнению вице-министра, даст импульс к развитию центров признания квалификаций и будет стимулировать работников совершенствовать компетенции на протяжении всей жизни.

"Международная практика говорит о том, что сейчас от понятия профессий и специальности потихоньку мир передвигается в сторону навыков. Мы сейчас в этом законопроекте закладываем основы для подтверждения микроквалификаций. Частичных навыков. Например, человек работает маркетологом. Но помимо этого он получает какие-то новые навыки, допустим SMM, или какие-то новые будут появляться инструменты. Понятно, что этого в его учебном процессе не было. Он этому может обучиться сам либо с помощью наставника, либо в центрах краткосрочного обучения. Но теперь же нужно где-то подтвердить наличие этих навыков. Для этого как раз мы говорим, что процесс сертификации позволит подтвердить, насколько человек этими навыками владеет. Будет ли это обязательным условием именно для повышения заработной платы - здесь рынок достаточно либеральный", - сказал Олжас Ордабаев.

Он отметил, что государство устанавливает лишь уровень минимальной зарплаты и не может диктовать работодателю, какую надбавку нужно делать за наличие диплома о высшем образовании или ТИПО, за каждый из сертификатов. Это всё делается в рамках договорных условий между работником и работодателем.

"Но, как правило, сейчас многие работники, к примеру, в IT-секторе - активно используют надбавки за новые навыки. Если ты имеешь один навык - одна зарплата. Можешь перекрыть три фронта - на трёх языках программировать, понятно, что будет оплачиваться совсем по другому. Точно так же, как и сейчас не регулируются надбавки за наличие высшего образования, профтехобразования. Рынок же сам регулирует", - сказал Олжас Ордабаев.

Минтруда разработаает профстандарты, где представит список профессий, для которых не обязательно будет обучаться долгое время - а достаточно будет получить сертификат.

"В самом профстандарте будет указано, для каких квалификаций будет достаточно высшего образования, для каких - подтверждения через центры сертификации. Поэтому основой будет профстандарт. Сейчас он является основой для образовательных программ, но дополнительно появляется у него значимость именно для процесса сертификации. Сертификация будет строиться на основе того, что зафиксировано в профстандарте. Отраслевые ассоциации разрабатывают профстандарты. Они как раз-таки и должны будут учесть - где достаточно подтверждённой частичной квалификации", - сказал Олжас Ордабаев.

При проверке кандидата на сертификат неважно будет, каким образом он получил свои знания.

"Мы закладываем принцип на предмет того, что рынок труда требует. Тут по определённым навыкам будет, без разницы - в интернете он обучился или на рабочем месте смотрел за наставником и обучился. Но если ты соответствуешь тем критериям, которые зафиксированы в профстандарте, то по ряду профессий будет неважно, где ты этому обучился. Сейчас при "Атамекене" действует реестр центров сертификации, там 28 организаций. Безусловно, если значимость и весомость сертификата растёт, то и требование к сертификационным центрам будет расти. Сейчас в рамках законопроекта закреплено, что Минтруда будет вырабатывать правила и требования проведения этой аккредитации. А "Атамекен" будет по этим правилам аккредитацию проводить. Требования будут возрастать", - сказал Олжас Ордабаев.

Он отметил, что ни в коем случае нельзя дискредитировать центры сертификации в этом начинании.

"Все мы помним, были периоды, когда у нас зашкаливающее количество вузов было, которые работали из рук вон плохо. В трёхкомнатных квартирах, были такие случаи давно. Чтобы этот этап не проходить, мы предусмотрим усиление требований к сертификационным центрам", - сказал он.

Кадры будут готовиться по требованиям работодателей

Что касается регулируемых профессий, они таковыми и останутся.

"Там, где рынок является регулируемым, где государство устанавливает требования для прохождения сертификации либо аттестации, разные формы используются. Допустим, медицина - это регулируемая отрасль, государство проводит аттестации, устанавливает надбавки. Но при этом в других секторах, в том же IT, государство не может установить чёткие градации по надбавкам. Это всё будет рассматриваться и фиксироваться в профстандартах. Там как раз-таки будет говориться, на какие профессии необходимо высшее, на какие профтех образование, где достаточно сертификата о подтверждении того или иного навыка. Профстандарты будут основой", - сказал Олжас Ордабаев.

На сегодня действует 623 профстандарта, которые охватывают 2689 профессий. На основе обозначенных в них требований организациями образования разрабатываются образовательные программы.

"Таким образом обеспечивается подготовка кадров соответствующих требованиям работодателей", - сказал он.

Помимо этого, закладывается трехуровневая модель управления Национальной системы квалификации (НСК):

Первый уровень – Национальный совет по профессиональным квалификациям, который станет единым центром принятия решений, отвечающим за стратегическое управление НСК.

Второй уровень – отраслевые советы по профессиональным квалификациям при государственных органах. Они будут осуществлять ведущую роль в становлении отраслевых систем квалификаций, отвечая за обеспечение своей отрасли профессиональными квалифицированными кадрами.

На третьем уровне предполагается создание Национального органа по профессиональным квалификациям, в компетенцию которого будут входить функции по оказанию методической и экспертной поддержки по НСК.

Проект закона также предусматривает ряд мер по стимулированию работников и работодателей для вхождения в систему признания профквалификаций, таких как внедрение различных гарантий и льгот для работников или ваучерно-модульной системы признания квалификаций.