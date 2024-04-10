Не хотят покидать поселок: жителей пригорода в СКО принудительно эвакуируют

Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Во время очередного ночного объезда аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил первому заместителю премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления.

По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации.

"Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох — это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо", — сказал он.

Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. Он уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Ранее Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО. Большая вода подойдет к селу через 3 дня, а укрепленная дамба удержит только первый перелив воды.

По уточненной информации ДЧС СКО, перелив на Сергеевском водохранилище составляет 422 см, что создает угрозу подтопления 3 районам — Шал акына, Есильскому, Кызылжарскому и городу Петропавловску.