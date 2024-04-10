  • 10 Апреля, 04:01
  • BAIGENEWS

Не хотят покидать поселок: жителей пригорода в СКО принудительно эвакуируют

Сегодня, 03:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
primeminister.kz Сегодня, 03:28
Сегодня, 03:28
104
Фото: primeminister.kz

Начать принудительную эвакуацию жителей пригорода Петропавловска поручил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Во время очередного ночного объезда аким Петропавловска Серик Мухамедиев сообщил первому заместителю премьер-министра о нежелании 32 жителей поселка Заречный и дачных массивов эвакуироваться из зоны подтопления.

По его словам, граждане заявляют, что справятся с паводками своими силами. Во избежание несчастных случаев Роман Скляр дал срочное распоряжение о принудительной эвакуации. 

"Я даю поручение непосредственно акимату, департаменту полиции и ДЧС начать принудительную эвакуацию населения. Нужно обеспечить безопасность людей. Никто не должен пострадать. Когда такое наводнение застает людей врасплох  это страшно. Люди не должны сознательно подвергать себя риску, это недопустимо",  сказал он.

Первый вице-премьер также проверил укрепления на участке объездной дороги в районе Подгора, проинспектировал состояние дамб в поселке Кожевенный и по улице Ущева.

В ходе инспекции Роман Скляр поручил вызвать на все дамбы геодезистов для проверки укреплений после обновленного прогноза о приливе воды. Он уполномочил сотрудников акимата, службы спасения и полицейских оказать всемерную помощь в эвакуации граждан, бытовой техники, домашних питомцев и скота из зоны сильной угрозы подтоплений.

Ранее Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО. Большая вода подойдет к селу через 3 дня, а укрепленная дамба удержит только первый перелив воды.

По уточненной информации ДЧС СКО, перелив на Сергеевском водохранилище составляет 422 см, что создает угрозу подтопления 3 районам  Шал акына, Есильскому, Кызылжарскому и городу Петропавловску.

Самое читаемое

Наверх