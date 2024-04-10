По информации ДЧС СКО, перелив в данное время составляет 422 см, что создает угрозу подтопления 3 районам — Шал акына, Есильскому, Кызылжарскому и городу Петропавловску, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Службы центральных коммуникаций.

Паводковая ситуация в области находится в режиме постоянного мониторинга.

Покрытие снегом составляет до 30%. Сохраняется угроза подтопления 219 населенных пунктов.

"Подтопленными остаются 75 домов из 102. Эвакуировано 360 человек, возвращено домой 44 человека. Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Идет укрепление защитных обвалований вокруг Петропавловска и населенных пунктов Кызылжарского района", — сказал заместитель начальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов на брифинге в СЦК.

Два крупных водохранилища Северо-Казахстанской области наполнены на 100%, половодье по ним продолжается. Боковые притоки к реке Есиль идут на спад, сообщило ранее министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Река Есиль вышла из берегов из-за чего были подтоплены десятки домов в селе Покровка Есильского района СКО. Жителей населенного пункта эвакуировали.

Первый вице-премьер РК Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО. Большая вода подойдет к селу через 3 дня, а укрепленная дамба удержит только первый перелив воды.

В регион прибыли 177 сотрудников МЧС РК, 27 единиц техники, 10 единиц плавсредств и 48 единиц мотопомп из Туркестанской, Карагандинской и Павлодарской областей. Дополнительно прибыло 313 военнослужащих Министерства обороны.