В СКО начнут срочную эвакуацию жителей посёлка Заречный

Первый вице-премьер РК Роман Скляр поручил срочно эвакуировать жителей поселка Заречный в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в поселке Заречный, по улице Ущева и селе Прибрежное, проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта, и заслушал доклад акима города Петропавловска Серика Мухамедиева, по итогам которого распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в поселке Заречный.

Аким города доложил, что большая вода подойдет к селу через 3 дня. Он подчеркнул, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200. Первый вице-премьер поручил немедленно начать эвакуацию граждан.

"Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом, подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть 2 дня", — сказал он.

Роман Скляр также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации и взять на контроль переселение семей из дачного массива во избежание несчастных случаев.

"Объясните гражданам всю серьезность грядущих паводков. Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды. Поэтому людям, которые здесь проживают, нужно немедленно эвакуироваться. Никто не должен пострадать", — резюмировал Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.

Роман Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой для укрепления дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО "Кызылжар Су".

"Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача – защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам", — заключил Скляр.

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер проверил готовность дорожной инфраструктуры к переливу воды и дал поручение директору областного филиала "КазАвтоЖол" А.Кабылдину организовать круглосуточное дежурство по объездной дороге для обеспечения безопасного перемещения гражданского транспорта.