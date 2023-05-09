Не дай Аллах такому повториться - Халық Қаhарманы Абдыгали Каймолдин поделился воспоминаниями о войне

Фото: акимат г. Семей

В этом году Народному герою Казахстана, семейчанину Абдыгали Каймолдину исполнится 102 года. Самый возрастной ветеран в родной области и самый старший обладатель почётного звания рассказал корреспонденту "BaigeNews.kz" о своём жизненном и боевом пути.

Абдыгали Каймолдин, посвятивший военному делу 15 лет своей жизни, родился в селе Узынбулак Абралинского района Семипалатинской области, в непосредственной близости от испытательного ядерного полигона, с которым в будущем его тесно свяжет судьба.

Родители ветерана работали чабанами. Семь детей - 6 братьев и сестра, всегда были под присмотром старшего Абдыгали. Пока мама и папа трудились, хозяйство, учёба, воспитание ложились на плечи самого старшего ребёнка семьи Каймолдиных. Может поэтому в свои юные годы парень всегда отличался сознательностью и мудростью. Семья жила скромно, но очень дружно.

Когда началась война, парню было 20 лет. Он мечтал стать учителем, но судьба решила иначе. Юношу и других ребят, получивших десятиклассное образование, отправили на фронт. В то время в городе на Иртыше уже была определена 105-я дивизия, в состав которой вошёл новобранец Абдыгали Каймолдин с товарищами. Из Семипалатинска их отправили в Усть-Каменогорск, а затем в Джамбул. Затем, минуя всю страну, он пересёк границу, чтобы прибыть в Гороховецкий лагерь Горьковской области. Этот крупнейший артиллерийский полигон в Европе был основан в 1930-х года, где испытывали оружие, технику и готовили лучших сержантов-артиллеристов для вооружённых сил Советского союза.

За годы Отечественной войны Абдыгали Каймолдин сражался с врагом на пяти фронтах из 12-ти существовавших в то время. Боевое крещение он получил на Сталинградском. В первые солдатские будни молодой солдат подносил снаряды, которыми более опытные бойцы подрывали танки. А затем и сам стал бесстрашным снаряжающим, чей меткий прицел уничтожил десятки вражеских "Пантер", "Тигров", "Панцеров".

"Осенью 1942 года я был ранен и три месяца пролежал в госпитале. Но по словам своих сослуживцев знал, что сталинградские действия подходят к концу. Наша армия наступала тогда очень стремительно. Я был ранен четыре раза за время войны и всегда возвращался в бой", - вспоминает ветеран.

Абдыгали Каймолдин воевал в составе 1-го Украинского, 1-го белорусского, 3-го Прибалтийского фронтов. И не просто отдавал долг Родине, а воевал в составе "дивизии прорыва" - одном из самых важных подразделений, которое громило укреплённую под завязку оборону противника ещё на подходах.

"У всех нас был сильный дух, это нас объединяло. Шли напролом, назад не оборачивались. Большой боевой и жизненный опыт получил во время войны. Участвовал в освобождении Харькова, во время Восточно-Прусской операции взяли Инстербург. Тогда я увидел Балтийское море. Был участником Кенигсбергского наступления. Много прошёл, много однополчан потерял. Они оставались прямо на поле боя. Над головой самолёты, рядом тела людей, которые были тебе как родные. Это грустное воспоминание. Не дай Аллах такому повториться. Поэтому так важно беречь наш мир, наше тихое небо", - советует всем наш герой.

После войны Абдыгали Каймолдин ненадолго вернулся домой, а затем отправился на только что созданный полигон для ядерных испытаний близ Семипалатинска и в непосредственной близости от своих родных мест.

До 1955 года он обеспечивал охрану стратегического секретного объекта. После 15-летнего несения военной службы ветеран занялся партийной работой, служил на государственных должностях. Последние пять лет перед выходом на пенсию – с 1977 по 1982 годы трудился секретарём партийного комитета совхоза "Турксиб".

Но заслуженный отдых для народного героя – это только слова. Он продолжал вести активную общественную жизнь ещё много лет: писал мемуары, рассказывал о событиях прошлых лет подрастающему поколению, делился мудростью и жизненным опытом. Так и став учителем по профессии, он всё же смог своим примером научить людей жить по совести и передать главные жизненные уроки.

Абдыгали-ата воспитал с женой четверых детей – двух сыновей и двух дочерей. Поистине богатый в духовном смысле аксакал теперь своим примером воспитывает внуков и правнуков. На него равняются все, кто хоть раз лично побеседовал с ветераном и знает о его подвигах. Главный секрет его долголетия и счастья – это четность перед людьми, и, главное, перед самим собой. 30 июня ветерану исполнится 102 года.

"Мне почти 102 года. Почему я так долго живу? Наверное, потому, что так судьбой написано. Каждый живёт столько, сколько ему дано. Но есть, конечно, и мои личные принципы, которые всегда мне помогали: не курить, не злоупотреблять алкоголем и быть честным, всегда говорить правду. Желаю всем людям на земле не знать, что такое война. Пусть небо над нашей страной всегда будет мирным. Давайте беречь наш общий дом", - высказал свои искренние пожелания в День Победы Абдыгали Каймолдин.

Напомним, 8 мая Указом президента Казахстана семейчанину Абдыгали Каймолдину за героизм, отвагу в боях Великой Отечественной войны, за активную общественную деятельность присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением Золотой звезды и ордена "Отан".

Глава Абайской области Нурлан Уранхаев лично поздравил ветерана и вручил награды.