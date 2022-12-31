Самая сексуальная боксёрша в Казахстане пообещала исполнить два желания своих фанатов

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

В канун Нового года Известная боксёрша Ангелина Лукас, которую считают одной из самых сексуальных спортсменок Казахстана, на своей страничке в Insatgram обратилась к подписчикам, передаёт BaigeNews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Angelina Lukas (@angelina_lukas1997)

"Пишите свои желания под этим видео. И я исполню два желания по возможности, а может и больше. А ещё мои подписчики могут прочитать ваши желания и исполнить так же. Будем делать друг другу подарки. А может, вы встретите в комментариях своего Санту. Жду ваши желания в комментариях", — написала Ангелина Лукас.

Напомним, что 11 декабря Ангелина Лукас выступила на вечере бокса в Алматы, где сразилась за титул чемпионки мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO с представительницей Танзании Лулу Каяге. Лукас одержала третью победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира по версии UBO.