Названы знаменосцы сборной Казахстана на зимних Олимпийских играх в Канвоне

Объявлены знаменосцы юношеской сборной Казахстана на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Канвоне. Флаг Казахстана во время "Парада наций" пронесут Кристина Шумекова – член сборной команды по конькобежному спорту из Петропавловска и шорт-трекист из Уральска Ерасыл Шынгысхан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Минтуризма и спорта, спортсмены удостоены чести пронести флаг Казахстана не только за достижения в своих видах спорта, но и за силу характера, которые они демонстрируют на международной спортивной арене.

18-летняя Кристина Шумекова - мастер спорта РК по конькобежному спорту, чемпионка Республики Казахстан в своей возрастной категории, серебряный призёр итальянского Этапа Кубка Мира 2023.

17-летний Ерасыл Шынгысхан - кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион Республики Казахстан в своей возрастной категории, а также серебряный призёр международных соревнований "Дети Азии" 2023.

"Это невероятно волнующий момент для меня. Представлять Казахстан на зимних Олимпийских играх - это не только честь, но и огромная ответственность. Я обещаю, что буду отдавать все силы на льду. Каждый из нас мечтает завоевать Олимпийскую медаль и эти Игры – наш шанс достичь этой цели", - поделилась Кристина Шумекова.

Ерасыл Шынгысхан признался, что для него большая ответственность стать знаменосцем национальной сборной.

"Наша команда готова к предстоящим соревнованиям, и я уверен, что мы сможем достойно представить Казахстан. Участие в юношеских Олимпийских Играх – это важный опыт для каждого из нас, часть нашего профессионального роста", - сказал он.

Руководитель штаба по подготовке к олимпийским играм Елсияр Канагатов выразил уверенность в выборе знаменосцев национальной юношеской сборной:

"Кристина и Ерасыл – яркие представители нашей сильной и сплочённой команды. Их профессионализм, энтузиазм и преданность спорту отражают лучшие качества нашей юношеской сборной, которая отправляется в Южную Корею. Эти ребята – лица нового поколения казахстанского спорта, и мы с нетерпением ждём их выступлений на зимних юношеских Олимпийских играх".

Напомним, IV зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвон в Южной Корее. В них планируют принять участие 1 800 спортсменов из 50 стран. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Спортивная делегация Казахстана представлена 42 спортсменами в пяти видах спорта.