Названы страны, в которые казахстанцы чаще отправляют денежные переводы

Ranking.kz подготовил информацию о средствах, отправленных казахстанцами за рубеж через международные системы денежных переводов, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что больше всего через международные системы денежных переводов казахстанцы отправили в Узбекистан (207,7 миллиарда тенге), Россию (173,3 миллиарда тенге) и Турцию (162,9 миллиарда тенге). На эти три государства приходится более двух третей всех денежных переводов, отправленных за рубеж переводами. Далее в списке идут следующие страны: Грузия (миллиарда тенге), Кыргызстан (24,2 миллиарда тенге) и Китай (23,2 миллиарда тенге).

В Казахстан же чаще всего отправляли деньги россияне. Из России было переведено в Казахстан 87,5 миллиарда тенге. Также в Казахстан часто отправляют средства из Узбекистана (25,6 миллиарда тенге), Южную Корею (25,1 миллиарда тенге) и США (24,9 миллиарда тенге).

Отмечается также, что за январь–сентябрь 2023 года казахстанцы отправили за рубеж через международные системы денежных переводов 717,3 миллиарда тенге. Это 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом количество транзакций стало больше.

Примечательно также, что вдвое сократился объём переводов в нашу страну. В Казахстан за первые восемь месяцев отправили 234,9 миллиарда тенге.