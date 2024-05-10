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Названы сроки завершения строительства автодороги "Атырау-Астрахань"

Сегодня, 17:30
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КазАвтоЖол Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30
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Фото: КазАвтоЖол

Строительство автодороги республиканского значения "Атырау-Астрахань" будет завершено к концу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Работы на данном участке начались в 2018 году. Планируется завершить проект к концу 2024 года.

"На сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги, в настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км.
 
На данный момент в проекте задействовано около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.

С начала 2024 года на проекте уложено более 22 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что составляет примерно 9 км дорожного покрытия", - говорится в сообщении.

Проект выполняется в соответствии с международными стандартами, в его реализации принимают участие как местные, так и иностранные компании из Италии, Турции и Азербайджана.
 
Раньше путешествие по этому участку занимало примерно 5 часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа. 

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