Названы сроки завершения строительства автодороги "Атырау-Астрахань"

Строительство автодороги республиканского значения "Атырау-Астрахань" будет завершено к концу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Работы на данном участке начались в 2018 году. Планируется завершить проект к концу 2024 года.

"На сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги, в настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км.



На данный момент в проекте задействовано около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.

С начала 2024 года на проекте уложено более 22 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что составляет примерно 9 км дорожного покрытия", - говорится в сообщении.