Названы сроки завершения строительства автодороги "Атырау-Астрахань"
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Строительство автодороги республиканского значения "Атырау-Астрахань" будет завершено к концу 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Работы на данном участке начались в 2018 году. Планируется завершить проект к концу 2024 года.
"На сегодняшний день завершены и сданы в эксплуатацию 60 км дороги, в настоящее время идет реконструкция оставшихся 217 км.
На данный момент в проекте задействовано около 400 единиц специализированной дорожно-строительной техники и более 650 сотрудников.
С начала 2024 года на проекте уложено более 22 тыс. тонн асфальтобетонной смеси, что составляет примерно 9 км дорожного покрытия", - говорится в сообщении.
Проект выполняется в соответствии с международными стандартами, в его реализации принимают участие как местные, так и иностранные компании из Италии, Турции и Азербайджана.
Раньше путешествие по этому участку занимало примерно 5 часов, а сегодня можно проехать всю дорогу за два часа.