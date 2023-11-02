Названы самые посещаемые визит-центры нацпарков Казахстана

Составлен ТОП самых посещаемых визит-центров за первое полугодие 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Первое и второе места поделили визит-центры Turgensai в ущелье Тургень и "Аюсай" в Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" в Алматинской области. Их посетили 258 632 человека.

На третьем месте - визит-центр Sharyn в Чарынском каньоне Алматинской области. Он привлёк 49 332 посетителей.

Четвёртое место по посещаемости занял визит-центр в Зеренды в Акмолинская область, который принял 11 709 человек.

На пятом месте - визит-центр Коргалжынского заповедника в Акмолинской области. В нём побывали семь тысяч человек.

Чуть меньше, а именно шесть тысяч человек, посетили визит-центр "Алтын Эмель" в одноимённом национальном парке в Алматинской области.

Как отметил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, в визит-центрах предоставляют информацию о месте пребывания и правилах посещения. Также там можно найти места размещения и общепита.